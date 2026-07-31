Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişleri sert düştü: Enerji rotalarında yeni risk!

Küresel petrol ve doğal gaz ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tanker hareketliliği belirgin şekilde azaldı. Orta Doğu'daki çatışmalar, enerji taşımacılığının geleneksel rotalarında önemli değişimlere yol açarken, Basra Körfezi'nin çıkışındaki trafik zayıf seyrini sürdürüyor.
Gemi takip verilerine göre perşembe günü Hürmüz Boğazı'na yalnızca iki balast tanker giriş yaptı. Balast durumundaki tankerler, herhangi bir yük taşımadan yeni yükleme noktalarına ilerleyen gemiler olarak tanımlanıyor.
Ancak söz konusu verilerin otomatik tanımlama sistemi (AIS) sinyallerine dayanması nedeniyle gerçek geçiş sayısının daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Güvenlik endişesi taşıyan bazı gemiler, konum bilgilerinin takip edilmesini önlemek amacıyla sinyallerini kapatabiliyor.
BABÜLMENDEP'TE GEMİ HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR
Hürmüz Boğazı'ndaki düşük trafik dikkat çekerken, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki Babülmendep Boğazı'nda daha yoğun bir hareketlilik görüldü.
Aynı gün Babülmendep'ten toplam 25 emtia gemisi geçti. Bu gemilerin 18'i boğaza giriş yaparken, 7'si çıkış yönünde ilerledi.
Geçiş yapan gemiler arasında iki çok büyük ham petrol tankeri (VLCC), bir Süveyşmax ve beş Aframax sınıfı tanker bulunması, enerji taşımacılığının Hürmüz'de yavaşlamasına rağmen Babülmendep hattında belirli ölçüde devam ettiğini gösterdi.
Bununla birlikte Babülmendep'teki hareketlilik, bölgedeki risklerin sona erdiği anlamına gelmiyor. Husilerin Suudi Arabistan bağlantılı gemilere yönelik tehditleri, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde savaş riski sigortalarının ve taşıma maliyetlerinin yüksek kalmasına neden oluyor.
HÜRMÜZ'DEKİ DÜŞÜŞ ENERJİ ARZI İÇİN BASKI OLUŞTURUYOR
Hürmüz Boğazı'ndaki düşük tanker trafiği, Basra Körfezi ülkelerinin petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı açısından daha büyük bir risk oluşturuyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan 2025 yılının ilk yarısında günlük ortalama 20,9 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşındı. Bu miktar, küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor.
Boğazdaki geçişlerin uzun süre sınırlı kalması halinde tanker arzı, navlun fiyatları ve özellikle Asya pazarlarına yönelik enerji sevkiyatları üzerindeki baskının artması bekleniyor.
PETROL FİYATLARINDA AYLIK YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Petrol fiyatları cuma günü artan arz akışlarına ilişkin işaretlerle gerilese de temmuz ayını güçlü bir yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.
Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar seviyesine, ABD tipi ham petrol fiyatı ise 82 dolar civarına çekildi. Buna rağmen her iki gösterge petrolde aylık yükseliş yaklaşık yüzde 20 seviyesine ulaştı.
Fiyatlardaki yükselişte Hürmüz Boğazı'ndaki sınırlı geçişler, bölgedeki saldırılar, tanker sigorta maliyetlerindeki artış ve enerji altyapılarına yönelik riskler etkili oldu.
Hürmüz'de tanker trafiğinin kalıcı olarak normale dönmemesi durumunda, küresel enerji piyasalarında taşımacılık maliyetleri ve arz güvenliği üzerindeki baskının devam etmesi bekleniyor.