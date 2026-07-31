Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişleri sert düştü: Enerji rotalarında yeni risk!

Küresel petrol ve doğal gaz ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tanker hareketliliği belirgin şekilde azaldı. Orta Doğu'daki çatışmalar, enerji taşımacılığının geleneksel rotalarında önemli değişimlere yol açarken, Basra Körfezi'nin çıkışındaki trafik zayıf seyrini sürdürüyor.

Gemi takip verilerine göre perşembe günü Hürmüz Boğazı'na yalnızca iki balast tanker giriş yaptı. Balast durumundaki tankerler, herhangi bir yük taşımadan yeni yükleme noktalarına ilerleyen gemiler olarak tanımlanıyor.

Ancak söz konusu verilerin otomatik tanımlama sistemi (AIS) sinyallerine dayanması nedeniyle gerçek geçiş sayısının daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Güvenlik endişesi taşıyan bazı gemiler, konum bilgilerinin takip edilmesini önlemek amacıyla sinyallerini kapatabiliyor.