Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiği yeniden hareketlendi: Petrol sevkiyatında güven artıyor

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik son saldırılarının ardından azalan deniz trafiği yeniden canlanmaya başladı. Daha fazla denizcilik şirketi ham petrol tankerlerini yeniden Basra Körfezi'ne yönlendirirken, bölgedeki hareketlilik dikkat çekiyor.
TANKER GEÇİŞLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ
Kpler verilerine göre, petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve dökme yük taşıyan toplam 24 emtia gemisi pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nı her iki yönde geçti. Bugün de trafik sürerken, bir süper tankerle birlikte çok sayıda küçük geminin yeniden Basra Körfezi'nde faaliyet göstermeye başladığı görüldü.
Toplam taşıma kapasitesi yaklaşık 11 milyon varil ham petrole ulaşan tankerlerin yeniden bölgeye yönelmesi, gemi işletmecilerinin Hürmüz Boğazı'nı kullanma konusundaki güveninin arttığını ortaya koydu. Geçen perşembe günü bir konteyner gemisine düzenlenen saldırının ardından boğazdaki gemi trafiği önemli ölçüde azalmıştı.
BÜYÜK TANKERLER BASRA KÖRFEZİ'NE DÖNÜYOR
Basra Körfezi'ne giriş yapan gemiler arasında Güney Kore merkezli Sinokor tarafından işletilen üç süper tanker de yer aldı. Boş olarak seyreden tankerler Umman kıyıları boyunca ilerlerken, şirketin nisan ayında filosuna kattığı dördüncü süper tanker de Irak'ın Basra Limanı'na doğru hareket etti.
Bunun yanı sıra, Marshall Adaları bayraklı ve Yunan bir şirket tarafından işletilen 2026 yapımı Suezmax tipi tanker de yeniden Basra Körfezi'nden sinyal gönderdi. Tankerin son olarak 27 Haziran'da Umman Körfezi'nde bulunduğu kaydedilmişti.
SUUDİ TANKERİ DE BÖLGEYE GİRİŞ YAPTI
Suudi Arabistan Ulusal Denizcilik Şirketi (Bahri) kontrolündeki çok büyük ham petrol tankeri Nisalah da Basra Körfezi'ne giriş yaptı. Boş durumdaki tanker, Suudi Arabistan'ın en büyük rafineri tesisinin bulunduğu Ras Tanura açıklarında bekliyor.
GÖZLER BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİNDE DENİZ TRAFİĞİNDE
ABD'nin gemi saldırılarının ardından İran'a yönelik yeni operasyonlar düzenlemesine rağmen tarafların bu hafta yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde çatışmaları durdurma konusunda anlaşmaya varması, piyasalarda iyimserliği artırdı.
Gemi sahipleri, enerji tüccarları ve küresel yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor. Bölgedeki deniz trafiğinin normale dönmesi, petrol üreticilerinin ihracat faaliyetlerini yeniden hızlandırabilmesi açısından kritik önem taşıyor.