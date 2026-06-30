Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiği yeniden hareketlendi: Petrol sevkiyatında güven artıyor

BÜYÜK TANKERLER BASRA KÖRFEZİ'NE DÖNÜYOR

Basra Körfezi'ne giriş yapan gemiler arasında Güney Kore merkezli Sinokor tarafından işletilen üç süper tanker de yer aldı. Boş olarak seyreden tankerler Umman kıyıları boyunca ilerlerken, şirketin nisan ayında filosuna kattığı dördüncü süper tanker de Irak'ın Basra Limanı'na doğru hareket etti.

Bunun yanı sıra, Marshall Adaları bayraklı ve Yunan bir şirket tarafından işletilen 2026 yapımı Suezmax tipi tanker de yeniden Basra Körfezi'nden sinyal gönderdi. Tankerin son olarak 27 Haziran'da Umman Körfezi'nde bulunduğu kaydedilmişti.