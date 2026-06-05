Hürmüz gerilimi onlara yaradı! Petrol devleri yıllar sonra ilk kez kârını çifte katladı

Küresel enerji şirketlerinin bu yıla ilişkin toplam ilk çeyrek karı, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişelerinin petrol fiyatlarını yukarı taşımasıyla 2025'in aynı dönemine göre yüzde 10'dan fazla artarak, 2022'den bu yana yüzdesel olarak ilk kez çift haneli yıllık artış kaydetti.
71,2 MİLYAR DOLARLIK TOPLAM KÂR
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük enerji şirketlerinin 2026 yılının ilk çeyreğindeki toplam kârı yaklaşık 71,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Söz konusu artışta, Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik risklerin petrol arzına ilişkin endişeleri artırması ve fiyatların yukarı yönlü hareket etmesi etkili oldu.
Şirketlerin toplam kârı, 2025'in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13,2 artış gösterdi.
2022 ZİRVESİNİN ALTINDA KALDI
Enerji şirketlerinin toplam kârı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin yoğun hissedildiği 2022'de 98,3 milyar dolarla zirve yapmıştı. Sonraki yıllarda ise kârlar sırasıyla 2023'te 88,3 milyar dolar, 2024'te 71,7 milyar dolar ve 2025'te 62,9 milyar dolar seviyesine gerilemişti.
Bu yılki 71,2 milyar dolarlık kâr, 2022 zirvesinin yaklaşık 27 milyar dolar altında kaldı.
PETROL FİYATLARINDA JEOPOLİTİK ETKİ
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre Brent petrolün ilk çeyrek ortalaması 2022'de 100,3 dolar seviyesindeyken, sonraki yıllarda dalgalı bir seyir izledi.
Brent petrol 2023'te 81,2 dolar, 2024'te 83 dolar ve 2025'te 75,8 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl ise Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden öne çıkmasıyla Brent petrol ortalaması 80,2 dolara yükseldi.
ARAMCO YİNE LİDER
Şirketler bazında en yüksek kârı Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco elde etti. Aramco'nun ilk çeyrek kârı 33,6 milyar dolara ulaşarak açık ara liderliğini sürdürdü.
ABD'li büyük enerji şirketlerinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips gibi şirketlerin kârlarında önceki yıllara göre düşüş görüldü.
AVRUPALI DEVLERDE TOPARLANMA
Avrupa merkezli enerji şirketlerinde ise kârlarda toparlanma eğilimi dikkat çekti.
Shell, TotalEnergies ve bp gibi şirketlerin kârları geçen yıla göre artış gösterirken, Equinor ve Eni gibi şirketlerde ise daha sınırlı seyir izlendi.
HİZMET ŞİRKETLERİNDE KARMAŞIK GÖRÜNÜM
Petrol sahası hizmet şirketlerinde ise tablo karışık seyretti. Halliburton ve SLB'nin kârlarında düşüş görülürken, Baker Hughes'un kârı artış gösterdi.
SEKTÖRDE JEOPOLİTİK BELİRLEYİCİ OLDU
Uzmanlara göre küresel enerji şirketlerinin kâr performansında en belirleyici unsur, jeopolitik risklerin petrol arzı ve fiyatları üzerindeki etkisi oldu.