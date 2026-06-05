Hürmüz gerilimi onlara yaradı! Petrol devleri yıllar sonra ilk kez kârını çifte katladı

2022 ZİRVESİNİN ALTINDA KALDI

Enerji şirketlerinin toplam kârı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin yoğun hissedildiği 2022'de 98,3 milyar dolarla zirve yapmıştı. Sonraki yıllarda ise kârlar sırasıyla 2023'te 88,3 milyar dolar, 2024'te 71,7 milyar dolar ve 2025'te 62,9 milyar dolar seviyesine gerilemişti.

Bu yılki 71,2 milyar dolarlık kâr, 2022 zirvesinin yaklaşık 27 milyar dolar altında kaldı.