Hürmüz Krizi deniz taşımacılığına yansıdı! Konteyner başına 165 dolara kadar ek yakıt ücreti geliyor

Fransız denizcilik şirketi CMA CGM, Hürmüz Boğazı çevresinde artan çatışma ve güvenlik risklerinin yakıt maliyetlerini yükselttiğini belirterek yeni bir fiyat düzenlemesine gitti.
Şirket, 1 Ağustos'tan itibaren taşımalarda konteyner başına acil yakıt ek ücreti uygulayacak. Yeni tarife, taşımacılık hattı ve kullanılan ekipman türüne göre 65 dolar ile 165 dolar arasında değişecek.
CMA CGM, ücretin belirli bir bitiş tarihine sahip olmadığını ve ikinci bir duyuru yapılana kadar geçerli kalacağını bildirdi.
EK MALİYET FARKLI ROTALARA DA YANSIYABİLİR
Şirketin duyurusuna göre düzenleme yalnızca Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen taşımalara yönelik olmayacak. Artan yakıt giderlerinin, farklı bölgelerdeki taşıma maliyetlerine de yansıması bekleniyor.
Yakıt harcamaları, konteyner gemilerinin en önemli işletme kalemleri arasında yer alırken; petrol fiyatları, rota uzunluğu ve seyir koşulları toplam maliyet üzerinde doğrudan etkili oluyor.
KONTEYNER BAŞINA ÜCRET 165 DOLARA ULAŞACAK
Yeni acil yakıt ek ücretinin alt sınırı 65 dolar, üst sınırı ise 165 dolar olarak belirlendi.
Uygulanacak kesin tutar; taşıma güzergâhı, yön, konteyner tipi ve yerel tarife şartlarına göre değişiklik gösterecek. CMA CGM'nin ilk açıklamasında Türkiye çıkışlı veya Türkiye varışlı taşımalar için özel bir ücret bilgisi paylaşılmadı.
HÜRMÜZ'DEKİ GERİLİM NAVLUN MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR
Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin azalması, ticari taşımacılıkta belirsizlikleri artırıyor. Gemilerin beklemesi, hız değiştirmesi veya daha uzun rotalara yönelmesi, yakıt tüketimini ve operasyon maliyetlerini yükseltiyor.
Bunun yanında savaş riski nedeniyle artan sigorta primleri de navlun fiyatlarına ek yük getiriyor. Liman gecikmeleri ve kapasite kullanımındaki bozulmalar da taşıma şirketlerinin maliyet baskısını artıran unsurlar arasında bulunuyor.
İTHALATÇI VE İHRACATÇI İÇİN MALİYET BASKISI
Konteyner başına 165 dolara kadar çıkabilecek ek ücret, tek bir sevkiyatta sınırlı görünse de yüksek hacimli taşımacılıklarda önemli bir maliyet oluşturabilir.
Örneğin 100 konteynerlik bir yüklemede en yüksek tarife üzerinden hesaplanan ek maliyet 16 bin 500 dolara kadar ulaşabilir. Bu maliyetin alıcı veya satıcı tarafından karşılanması ise ticari anlaşmalardaki teslim koşullarına bağlı olacak.
İthalatçılar açısından bu artış ürünlerin toplam maliyetini yükseltebilirken, ihracatçılar ise artan taşıma giderlerini fiyatlara yansıtma konusunda karar vermek zorunda kalabilir.
TÜKETİCİ FİYATLARINA YANSIMA İHTİMALİ
Navlun maliyetlerindeki yükselişin tüketici fiyatlarına etkisi, taşınan ürünün türüne ve değerine göre değişecek.
Özellikle hacimli ve düşük birim değerli ürünlerde ek taşıma maliyetlerinin daha fazla hissedilebileceği belirtiliyor. Mobilya, tekstil, kimya, gıda ve ara malı sektörlerinde maliyet baskısının artması beklenirken, yüksek değerli teknoloji ürünlerinde etkinin daha sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.
GÖZLER DİĞER BÜYÜK DENİZCİLİK ŞİRKETLERİNDE
Konteyner taşımacılığı sektöründe gözler, Maersk, MSC ve Hapag-Lloyd gibi büyük taşıyıcıların alacağı kararlara çevrildi.
Birden fazla şirketin benzer ek ücret uygulamasına gitmesi halinde, bu maliyet artışının sektörde daha geniş kapsamlı bir fiyatlama uygulamasına dönüşebileceği belirtiliyor.
Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik durumu, petrol fiyatlarının seyri ve gemi geçişlerindeki gelişmeler, ek ücretlerin ne kadar süre uygulanacağını belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor.