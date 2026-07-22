Hürmüz Krizi deniz taşımacılığına yansıdı! Konteyner başına 165 dolara kadar ek yakıt ücreti geliyor

İTHALATÇI VE İHRACATÇI İÇİN MALİYET BASKISI

Konteyner başına 165 dolara kadar çıkabilecek ek ücret, tek bir sevkiyatta sınırlı görünse de yüksek hacimli taşımacılıklarda önemli bir maliyet oluşturabilir.

Örneğin 100 konteynerlik bir yüklemede en yüksek tarife üzerinden hesaplanan ek maliyet 16 bin 500 dolara kadar ulaşabilir. Bu maliyetin alıcı veya satıcı tarafından karşılanması ise ticari anlaşmalardaki teslim koşullarına bağlı olacak.

İthalatçılar açısından bu artış ürünlerin toplam maliyetini yükseltebilirken, ihracatçılar ise artan taşıma giderlerini fiyatlara yansıtma konusunda karar vermek zorunda kalabilir.

TÜKETİCİ FİYATLARINA YANSIMA İHTİMALİ

Navlun maliyetlerindeki yükselişin tüketici fiyatlarına etkisi, taşınan ürünün türüne ve değerine göre değişecek.

Özellikle hacimli ve düşük birim değerli ürünlerde ek taşıma maliyetlerinin daha fazla hissedilebileceği belirtiliyor. Mobilya, tekstil, kimya, gıda ve ara malı sektörlerinde maliyet baskısının artması beklenirken, yüksek değerli teknoloji ürünlerinde etkinin daha sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.