Hürmüz tehdidi petrolde tansiyonu yükseltti! Brent ve WTI haftalık prime koşuyor

IEA'DAN 1,8 MİLYON VARİLLİK ARZ AÇIĞI TAHMİNİ

Petrol piyasasında hafta başında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık raporları da takip edildi.

Her iki kuruluş da savaşın ve bunun petrol fiyatları üzerindeki etkisinin talebi zayıflatmasını bekliyor.

IEA, yılın mevcut çeyreğinde günlük 1,8 milyon varillik arz açığı oluşabileceği tahmininde bulundu. Kuruluşun talep düşüşü beklentisi ise günlük 1,6 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

Buna karşın arz açığı beklentisi petrol fiyatları üzerinde belirgin bir etki oluşturmadı.