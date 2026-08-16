Hürmüz’deki arz riski Ceyhan’ı güçlendiriyor

Hürmüz Boğazı
'nda petrol arzındaki kesinti riskini artıran gelişmeler, dünya petrol piyasalarında alternatif taşıma güzergâhlarının önemini artırırken, Adana Ceyhan boru hattı öne çıkıyor. Ceyhan, Deniz Terminali'ne ulaşan başlıca ham petrol kaynaklarından biri, Azerbaycan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Sangaçal Terminali'nden başlayarak Gürcistan üzerinden Türkiye
'ye uzanan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı olurken, bu hat üzerinden Ceyhan'a günlük ortalama yaklaşık 600 bin varil petrol taşınıyor. Ceyhan'ın diğer önemli petrol tedarik güzergâhını Irak
-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı oluşturuyor. Kerkük ve çevresindeki petrol sahalarından başlayan hat, Irak'ın kuzeyinden Ceyhan Deniz Terminali'ne ulaşıyor.