Hürmüz’den geçişlerden 60 gün ücret alınmayacak

GEMİLERE ROTA VE ZAMANLAMA UYARISI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, güvenlik riskleri ve deniz trafiğinin düzenli şekilde sürdürülmesi amacıyla gemilerin kendilerine bildirilen rota ve zaman planlarına uyması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Geçiş güzergahındaki özel şartlar ve mevcut bazı güvenlik riskleri nedeniyle, ayrıca güvenli deniz trafiğinin sağlanması ve deniz kazalarının önlenmesi amacıyla gemilerin kendilerine bildirilen rota ve zamanlamalara uygun şekilde seyretmeleri gerekmektedir. Bu sayede deniz trafiği kapasitesinin kademeli olarak artırılması mümkün olacaktır" ifadelerine yer verildi.