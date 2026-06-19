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Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:41

Hürmüz'den geçişlerden 60 gün ücret alınmayacak

İran, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilere yönelik yeni bir karar açıkladı. Buna göre, geçiş başvurusunda bulunan gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek.

İHA Ekonomi
Hürmüz’den geçişlerden 60 gün ücret alınmayacak
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD-İran arasındaki mutabakat zaptı kapsamıdna Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ İRAN'DAN

İran merkezli Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre konsey tarafından yayımlanan açıklamada, geçiş ücretlerinin bu süre boyunca İran hükümeti tarafından karşılanacağı belirtildi.

Konsey açıklamasında, "İslamabad Mutabakatı uyarınca, geçiş başvurusunda bulunanlardan 60 gün süreyle herhangi bir ücret alınmayacak, söz konusu ücretler İran İslam Cumhuriyeti hükümeti tarafından karşılanacaktır" denildi.

BAŞVURULAR HIZLANDIRILACAK

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri denetlemek amacıyla kurulan Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'ne (PGSA), mutabakat zaptında yer alan hedeflerin hayata geçirilmesi için başvuruları öncelikli ve hızlı şekilde değerlendirme talimatı verildiği bildirildi.

Yetkililer, yeni uygulamayla birlikte boğazdaki deniz trafiğinin daha etkin yönetilmesinin amaçlandığını ifade etti.

GEMİLERE ROTA VE ZAMANLAMA UYARISI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, güvenlik riskleri ve deniz trafiğinin düzenli şekilde sürdürülmesi amacıyla gemilerin kendilerine bildirilen rota ve zaman planlarına uyması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Geçiş güzergahındaki özel şartlar ve mevcut bazı güvenlik riskleri nedeniyle, ayrıca güvenli deniz trafiğinin sağlanması ve deniz kazalarının önlenmesi amacıyla gemilerin kendilerine bildirilen rota ve zamanlamalara uygun şekilde seyretmeleri gerekmektedir. Bu sayede deniz trafiği kapasitesinin kademeli olarak artırılması mümkün olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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TEKNİK DETAYLAR DAHA SONRA DUYURULACAK

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin uygulama esasları ve teknik detayların PGSA tarafından ayrıca açıklanacağı kaydedildi.

Öte yandan konsey, mutabakat zaptının uygulanması kapsamında mayın temizleme faaliyetleri dahil çeşitli konularda da çalışmalar yürütüleceğini bildirdi.

Açıklamada, "Mayın temizleme faaliyetleri de dahil olmak üzere diğer konulara ilişkin gerekli adımlar, mutabakat zaptının 5. maddesi uyarınca atılacaktır" denildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN

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