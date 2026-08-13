Petrolde Hürmüz’den sonra talep baskısı! Tahminler düştü, Brent ve WTI sert geriledi

Petrol fiyatları perşembe günü Asya seansında sert geriledi. Büyük sektör kuruluşlarının küresel petrol talebine ilişkin daha zayıf tahminleri fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, Batı Asya'daki arz kesintilerinin boyutuna ilişkin belirsizlik ikinci planda kaldı.
PETROL FİYATLARI GERİLEDİ
Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,15 düşüşle 87,96 dolara geriledi. İşlem saatinin 05.07 olduğu belirtilirken, West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri de yüzde 1,2 düşüşle 82,24 dolardan işlem gördü.
Petrol fiyatları, çarşamba günü yaşanan karışık seansın ardından düşüşe geçti. ABD ve İran'dan Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin gelen çelişkili sinyaller, ham petrol piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu.
ING analistleri, perşembe günü yayımladıkları değerlendirmede, "ABD ile İran arasında yeni gelişmeler açısından çok az ilerleme kaydedildi ve her iki taraf da çıkmazda kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Analistler, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na düzenlenen son büyük insansız hava aracı saldırısının petrol altyapısını etkilemiş görünmediğini, şu ana kadar petrol terminallerinde hasar bildirimi bulunmadığını belirtti.
GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI VE TALEP BEKLENTİLERİNDE
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına ilişkin beklentilerde değişiklik yaşanmamasıyla birlikte piyasaların odağı petrol talebine çevrildi. ABD'de ham petrol stoklarında beklenmedik artış yaşanması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) daha düşük tüketim öngörüleri, talep endişelerini artırdı.
ABD STOKLARINDA BEKLENMEDİK ARTIŞ
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 1-7 Ağustos haftasında yaklaşık 17 milyon 400 bin varil arttığını açıkladı. Böylece ticari ham petrol stokları 424 milyon 400 bin varile çıktı.
Stokların 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtilirken, Reuters anketine katılan analistler 1,4 milyon varillik düşüş bekliyordu.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 100 bin varil azalarak 298 milyon 700 bin varile geriledi.
ABD'nin benzin stoklarında da düşüş görüldü. Benzin stokları 1 milyon varil azalarak 208 milyon 700 bin varile indi.
EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.
OPEC VE IEA TALEP TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), çarşamba günü yayımladıkları aylık raporlarda 2026 yılı petrol talebine ilişkin tahminlerini aşağı çekti.
OPEC, 2026 yılı küresel petrol talebi büyüme tahminini günlük 580 bin varile indirdi. Bu, kurumun yıl içerisindeki dördüncü tahmin indirimi oldu.
IEA ise ayrı açıklamasında, bu yıl petrol talebinde günlük 1,6 milyon varillik düşüş öngördü. Kurumun önceki tahmininde günlük 1 milyon varillik büyüme bekleniyordu.
Her iki kuruluşun değerlendirmelerinde ekonomik büyümedeki yavaşlama, yakıt arzındaki kısıtlamalar ve ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının talep görünümünü baskıladığına dikkat çekildi.
ABD PETROL STOKLARI DA GÜNDEMDE
Petrol piyasasında fiyatlar ABD stok verilerinin etkisi altında da kaldı. Geçen hafta ABD petrol stoklarında 17,4 milyon varillik sürpriz artış yaşandı.
Buna karşın diğer veriler, Washington'ın Stratejik Petrol Rezervi'nde keskin bir daralma yaşandığını gösterdi.
BRENT VE WTI'DE TAHMNİLER NE YÖNDE?
Analistlere göre stoklardaki yükseliş, arzın talebi aştığına işaret ederek petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Ancak talep görünümündeki zayıflığa karşın Orta Doğu'daki çatışmalar petrol piyasasında oynaklığı yüksek tutuyor.
WTI ham petrolde 87 dolar seviyesinin aşılması halinde 93,80 ve 97 dolar seviyeleri gündeme gelebilirken, 97 doların üzerinde 120 dolara doğru güçlü bir yükseliş yaşanabileceği değerlendiriliyor. Brent petrolde ise 92 doların aşılması durumunda 100 dolar seviyesine doğru hareketin önü açılabilir; Brent'in yükseliş görünümünü koruması için 80 doların üzerinde kalması, WTI için ise 60 dolar seviyesinin kritik destek olduğu belirtiliyor.