Petrolde Hürmüz’den sonra talep baskısı! Tahminler düştü, Brent ve WTI sert geriledi

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI VE TALEP BEKLENTİLERİNDE

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına ilişkin beklentilerde değişiklik yaşanmamasıyla birlikte piyasaların odağı petrol talebine çevrildi. ABD'de ham petrol stoklarında beklenmedik artış yaşanması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) daha düşük tüketim öngörüleri, talep endişelerini artırdı.

ABD STOKLARINDA BEKLENMEDİK ARTIŞ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 1-7 Ağustos haftasında yaklaşık 17 milyon 400 bin varil arttığını açıkladı. Böylece ticari ham petrol stokları 424 milyon 400 bin varile çıktı.

Stokların 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtilirken, Reuters anketine katılan analistler 1,4 milyon varillik düşüş bekliyordu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 100 bin varil azalarak 298 milyon 700 bin varile geriledi.

ABD'nin benzin stoklarında da düşüş görüldü. Benzin stokları 1 milyon varil azalarak 208 milyon 700 bin varile indi.

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.