IAEA, Türkiye’nin nükleerde güvenlik taahhüdüne bağlılık gösterdiğini açıkladı

Ajanstan yapılan açıklamada, IAEA uzmanlarından oluşan Entegre Düzenleyici İnceleme Hizmeti (IRRS) ekibinin, nükleer ve radyasyon tesislerinin ve faaliyetlerinin güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik nükleer ve radyasyon güvenliğine ilişkin ulusal yasal ve düzenleyici çerçeveyi gözden geçirmek üzere 5-16 Eylül'de gerçekleştirilen 12 günlük misyonunun Cuma günü tamamlandığını duyurdu.

Türkiye'de şu anda iki araştırma reaktörü ve bir atık yönetim tesisi bulunduğuna ve radyasyon kaynaklarının tıp ve sanayide kullanıldığına işaret edilen açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 4 basınçlı su reaktörünün de yapım aşamasında olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, nükleer santralin tamamlandığında 4 bin 800 megavat brüt elektrik kapasitesine sahip olacağı ve bunun da Türkiye'nin enerji kaynak çeşitliğini artırarak enerji ithalatı bağımlılığını azaltacağı vurgulandı.

Gerçekleştirilen misyonun Türkiye'nin talebi üzerine nükleer ve radyasyon güvenliğine ilişkin yasal ve düzenleyici çerçeveyi gözden geçirmek üzere NDK'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, IAEA uzmanlarından oluşan ekibin, Türkiye'nin nükleer ve radyasyon düzenleyicisinin, güvenliğin sürekli iyileştirilmesine, insanların ve çevrenin korunmasına bağlılık gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, ekibin raporlarında NDK'nin IAEA güvenlik standartlarına uygun olarak tesislerin ve faaliyetlerin etkin gözetimi için ulusal düzenlemeleri daha da geliştirmesinin önemli olduğunun belirtildiği, ülkedeki düzenleyici ayarlamaları iyileştirmek için de önerilerde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NDK Başkanı Zafer Demircan ise "Nükleer çerçevemizi geliştirmeye yönelik çabalarımızın rapora yansımasından memnuniyet duyuyoruz ve ulusal programımızı tüm tesis ve faaliyetlerde ve Türkiye'nin ilk nükleer santralinde uluslararası düzenleyici standartlarla daha da uyumlu hale getirmeye odaklanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.