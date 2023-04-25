IATA Dünya Kargo Sempozyumu, Turkish Cargo’nun ev sahipliğinde başladı

Türk Hava Yolları açıklamasına göre, Turkish Cargo'nun ev sahipliğinde bugün başlayan ve 27 Nisan'a kadar sürecek olan etkinlik, küresel hava kargo taşımacılığının önemli kilometre taşlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Her yıl farklı bir şehirde düzenlenen sempozyum, dünya çapında hava kargo endüstrisinin "en prestijli organizasyonu" olarak kabul görüyor. Etkinlik, hava kargo endüstrisindeki son trendlerin, en iyi uygulamaların ve yeniliklerin müzakere edilmesi için sektör liderleri, hava yolu şirketleri, kargo operatörleri, hava kargo acenteleri ve diğer endüstri paydaşlarını bir araya getiriyor.

IATA WCS 2023'ün, küresel hava kargo endüstrisinin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme yolculuğuna önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra sektördeki emniyet ve güvenlik bilincini pekiştirmesi bekleniyor. Sempozyum, İstanbul'a ise dünya ticaretinin kavşak noktası olmanın ötesinde, lojistik merkez olma potansiyeliyle iş dünyasını cezbetme fırsatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, "World Cargo Symposium 2023 etkinliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hava kargo taşımacılığı, dünya ekonomisi ve tedarik zincirinin devamlılığı açısından kritik bir rol oynuyor. Bugün küresel havacılığın aktarma merkezinde bir araya gelmemiz ise İstanbul'un lojistik sektörünün geleceği açısından taşıdığı potansiyelin bir kez daha altını çiziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Müdürü Willie Walsh de 3 gün boyunca İstanbul'un dünyanın hava kargo başkenti olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kargo Sempozyumu için İstanbul'da en son 2011'de bir araya gelmiştik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız 2023 yılında yeniden burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yılki WCS, kargo endüstrisinin bir araya gelmesiyle sürdürülebilirlik, güvenlik ve güvenilirliğin nasıl geliştirilebileceğini tartışmak, aynı zamanda yeni pazarlar, teknolojiler ve dijitalleşme ile ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için unutulmaz bir etkinlik olmayı vadediyor."