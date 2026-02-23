IBAN ile para transferi yapanlara uyarı

Hukukçular, vatandaşların kullandığı IBAN
yoluyla para transferleri nedeniyle hukuki sorun yaşamaması için "açıklama" kısmını doldurması ve bilmedikleri numaralara para göndermemesi uyarısında bulundu. Kredi kartı
komisyonundan kaçınmak ya da fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen bazı işletmeler, hizmeti satın alan kişi açısından da risk yaratıyor. Kişinin para gönderdiği IBAN'ın suç gelirleri riski ya da başka nedenlerle takip altında olması, o hesaba para gönderen kişi açısından da hukuki sorun doğurabiliyor. TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Olgun Değirmenci, açıklama yazılmasının, en azından yanlış anlaşılmaları önleyeceğine dikkati çekti.