Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri IBAN ile para transferi yapanlara uyarı
Giriş Tarihi: 23.02.2026

IBAN ile para transferi yapanlara uyarı

IBAN ile para transferi yapanlara uyarı
  • ABONE OL
Hukukçular, vatandaşların kullandığı IBAN yoluyla para transferleri nedeniyle hukuki sorun yaşamaması için "açıklama" kısmını doldurması ve bilmedikleri numaralara para göndermemesi uyarısında bulundu. Kredi kartı komisyonundan kaçınmak ya da fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen bazı işletmeler, hizmeti satın alan kişi açısından da risk yaratıyor. Kişinin para gönderdiği IBAN'ın suç gelirleri riski ya da başka nedenlerle takip altında olması, o hesaba para gönderen kişi açısından da hukuki sorun doğurabiliyor. TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Olgun Değirmenci, açıklama yazılmasının, en azından yanlış anlaşılmaları önleyeceğine dikkati çekti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
IBAN ile para transferi yapanlara uyarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz