IC’ye İtalya’dan yenilenebilir ödülü

Türkiye-İtalya arasındaki ikili ticari ilişkilere yatırımlarıyla katkı sunan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, "Leonardo Da Vinci Ödülü'nün sahibi oldu. İtalya Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin "İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri" töreninde IC Enterra adına ödülü alan IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, "2024'te İtalya'da 3 şirketin hisselerini devralarak rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri kurma yönünde ilk somut adımımızı attık. Bu yatırımlar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da geliştirilerek, yenilenebilir enerji alanında küresel bir etki yaratma amacımızı pekiştirecek" dedi. İtalya Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 29 milyar doları aştığını, hâlâ büyük bir büyüme potansiyeli bulunduğunu kaydetti.