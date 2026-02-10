İdefix, ‘Alışılmadık Alışverişi’ başlattı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.02.2026

TÜRKİYE'NİN yerli ve milli markası idefix, "Alışılmadık Alışveriş" yaklaşımını merkezine aldı. Şirket, yeni lansman filmiyle, sıradanlaşmış alışveriş alışkanlıklarını ters yüz ederek izleyicilere alışılmadık fırsatlar, alışılmadık indirimler ve alışılmadık ürünler sunduğunu belirtiyor. Animasyon ile dikkat çekici konsept izleyiciyi alışverişte "alışılmışın dışında seçeneklere" davet ederken; idefix'in sunduğu alışveriş yolculuğunun altını çiziyor. Ayrıca idefix premium'la alışveriş deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak, ücretsiz kargo, 2 kat idealpuan, ücretsiz Tivibu Go ve Muud üyelikleri, hediye kahve ve ilk iki ay ayda sadece 1 TL gibi avantajları tek bir üyelikte buluşuyor.
