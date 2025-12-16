idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, e-ticaretin bugünü ve geleceğini değerlendirdi!

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi, finans ve teknoloji dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvenin konuşmacıları arasında yer alan idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, "E-Ticaretin Bugünü ve Geleceği" başlıklı sunumunda E-Ticarette küresel trendleri, Türkiye'deki büyüme dinamiklerini ve finansal teknolojilerin sektöre etkisini değerlendirdi.

5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşan idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, Türkiye'nin e-ticarette dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu belirterek sektördeki dönüşümü değerlendirdi. Bayhan, Türkiye'nin 2025–2030 döneminde küresel e-ticaret büyüme beklentisinde ilk dört ülke arasında yer aldığını vurguladı.

Konuşmada mobil ticaretin yükselişi, tek tıkla ödeme sistemlerinin yeni rekabet standardı haline gelmesi ve yapay zeka destekli sesli ticaretin yakın gelecekte alışveriş alışkanlıklarını değiştireceği ifade edildi.

idefix'in 2023 yılında gerçekleştirdiği pazaryeri dönüşümünün sonuçlarına dikkat çeken idefix Genel Müdürü Onur Bayhan şöyle konuştu:

"Pazaryerine geçişimizin ardından aylık ziyaretçi sayımız 9 kat, üye sayımız 13 kat, ürün çeşitliliğimiz 86 kat arttı. Bugün 20 bine yaklaşan iş ortağımızla, tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirdiğimiz platformumuzda müşterilerimize güvenle hizmet veriyoruz."

idefix'in %100 pazaryeri formatı ile satıcılarına rakip olmadan, adil komisyon politikasıyla sektörde ayrıştığını belirten Bayhan :

"Bizim iş modelimiz satıcılarımızla büyümek üzerine kurulu. Onlara rakip olmayan, makul komisyonlarla sürdürülebilir gelir sağlayan bir yapı sunuyoruz. Hem de bu sayede müşterilerimize sadece yılın belli bir ayı ya da günü değil, yılın her ayı, ve her günü cazip kampanyalarla ulaşma imkanı buluyoruz." dedi.

Şirketin lojistiği yeniden tanımlayan "Bölgesel Teslimat" modeli ile yerel esnafa destek verdiği, sürdürülebilirlik kapsamında yenilenmiş elektronik ürün satışlarının artırıldığı da aktarıldı. Yakında devreye alınacak idefix Premium sadakat programının detayları da zirvede duyuruldu: "Ücretsiz kargo, özel indirimler, kuponlar ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin yanı sıra Tivibu Go ve Muud platformlarına ücretsiz erişim sunacağız. Premium programımızla müşteri deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacağız."

idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, geleceğe yönelik hedefleri arasında platformu bir Super App'e dönüştürme vizyonu olduğunu ifade etti.