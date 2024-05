idefix WORLDEF İstanbul 2024’te Yerini Alıyor!

idefix pazaryeri olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerini, 6-7-8 Haziran tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek olan WORLDEF'teki standında bire bir ziyaretçileri ile paylaşacak. Stant faaliyetlerinin yanı sıra, idefix Pazaryeri ve e-Ticaret Genel Müdürü Ömer Önder Oğuzhan, organizasyonda 6 Haziran saat 10:00'da gerçekleşecek "Marketplace Game: New Generation Of Commerce" panelinde dünyaca ünlü sektörün fikir liderleriyle birlikte yer alacak ve "case study" olarak idefix'in hikayesine değiniyor olacak. Ertesi gün gerçekleşecek programda yer alacak "e-Ticaret'te Dikey ve Yatay Büyüme: Dönüşüm ve 1P'den 3P'ye Geçiş" konulu oturumda ise idefix Kategori Genel Müdür Yardımcısı Onur Bayhan A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar'ın konuğu olacak.

idefix e-Ticaret ve perakende teknoloji ekosisteminin küresel paydaşlarını bir araya getirecek olan organizasyonda, paydaşlarıyla yeni iş birliklerine imza atarken bir yandan da gerçekleştireceği aktiviteler ile tüm ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.