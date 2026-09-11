idefix, ZUCHEX 2026’da sektör profesyonelleriyle buluşuyor

E-ticarette ürün ve kategori çeşitliliğini geliştirmeyi sürdüren idefix, ev ve mutfak eşyaları sektörünün önemli organizasyonlarından ZUCHEX 2026'ya katıldı. idefix, fuar boyunca ana fuaye alanındaki standında sektör profesyonellerini ağırladı.

ZUCHEX katılımıyla ev ve mutfak kategorilerindeki marka ve satıcılarla yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefleyen idefix; satıcılara geniş müşteri kitlesine ulaşabilecekleri, ürünlerinin görünürlüğünü artırabilecekleri ve satışlarını büyütebilecekleri bir pazaryeri deneyimi sunuyor.

"SATICILARIMIZLA BİRLİKTE BÜYÜYEN GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEM OLUŞTURUYORUZ"

ZUCHEX 2026 katılımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan idefix Genel Müdürü V. Onur Bayhan, şunları söyledi:

"ZUCHEX, ev ve mutfak kategorilerinin önde gelen markalarını, üreticilerini ve sektör profesyonellerini bir araya getiren önemli bir buluşma noktası. idefix olarak burada yer almayı; mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek, yeni markalar ve satıcılarla tanışmak açısından değerli bir fırsat olarak görüyoruz. Pazaryerimizi büyütürken odağımızda yalnızca ürün çeşitliliğini artırmak değil, satıcılarımızın işlerini sürdürülebilir şekilde büyütebilecekleri güçlü bir ekosistem oluşturmak da var. ZUCHEX'te kuracağımız yeni temaslarla bu ekosistemi daha da genişletmeyi hedefliyoruz."

İDEFİX'TEN SATICILARA BÜYÜMELERİNİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER

idefix, pazaryerinde yer alan satıcıların satışlarını geliştirmelerini destekleyen farklı avantajlar sunuyor. Makul komisyon oranları, kategori ekipleriyle doğrudan iletişim, ücretsiz ve kolay mağaza açılışı, güçlü pazarlama desteği ve 7/24 satış imkanı ile satıcıların e-ticarette daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Platform aynı zamanda satıcıların ürünlerini öne çıkarmalarına yönelik reklam çözümleriyle görünürlük ve satış performansını destekliyor. Sponsorlu ürünler aracılığıyla ürünlerini daha görünür hale getirebilen satıcılar, satış odaklı reklam modellerinden de yararlanabiliyor.

idefix, 9-12 Eylül 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ZUCHEX 2026 boyunca ana fuaye alanındaki standında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör