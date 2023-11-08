idefix’te “Şahane Kasım” indirimleri başladı

Tüm dünyada geleneksel hale gelen kasım indirimlerinin rüzgarı elektronikten spor-outdoor'a, kitaptan küçük ev aletlerine kadar sayısız ürünü kullanıcılarıyla buluşturan idefix'te esiyor! Şahane Kasım kampanyası ile idefix, kullanıcılarına birçok üründe sayısız indirim fırsatı sunuyor.

Yıl boyunca kasım ayında gerçekleşen alışveriş festivallerini merakla bekleyen tüketiciler, idefix'in "Şahane Kasım" kampanyası ile sepetlerini dolduruyor. Kampanya çerçevesinde idefix, kitap aşıklarına 400 TL ve üzeri tüm kitaplarda geçerli sepette 40 TL indirim sağlıyor.

İNDİRİMİN KİTABINI YAZIYOR

idefix, kitapseverlere Agatha Christie, Franz Kafka ve Stefan Zweig gibi dünyaca ünlü yazarların kitap setlerinde sunduğu fırsatlarla indirimin kitabını yazıyor. Yapı Kredi Yayınları'ndan Can Yayınları'na, Doğan Kitap'tan Turkuvaz Yayınları'na, Destek Yayınları'ndan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'na kadar çeşitli kategorilerde birçok kitap özel fiyatlarla okuyucuları bekliyor.

SAYISIZ ÜRÜNDE KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER

Şahane Kasım kampanyası ile idefix her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaçlarını alışveriş sepetinde bekleten ve eksiklerini tamamlamak isteyen kullanıcılarına çeşitli indirim fırsatları sunuyor. Kitaplardan küçük ev aletlerine, kırtasiye ürünlerinden elektronik aletlere kadar birçok üründe avantajlı fiyatlara sahip olan idefix, aynı zamanda 12 Kasım tarihine kadar seçili pikaplarda da sepette özel indirimler uyguluyor.

Anne-bebekten spor-outdoora, oyuncaktan elektroniğe kadar çeşitli ürünlerde kasım ayına özel fiyatlar sunan idefix; Şahane Cuma'da (24 Kasım) ise elektro gitarlardan oyun setlerine, termos mataralarından ofis teknolojilerine, tarihli ajandalardan prestij kalemlere kadar birçok üründe kaçırılmayacak indirimlerle alışveriş tutkunlarını bekliyor.