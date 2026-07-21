IEA: Körfez ülkelerinin petrol ihracatı güvenlik risklerine rağmen güçlü seyrini koruyor

DİĞER ÜRETİCİLER ARZ KAYBINI KISMEN TELAFİ ETTİ

Açıklamada, ABD, Brezilya, Venezuela ve Kazakistan başta olmak üzere diğer bölgelerdeki petrol üreticilerinin ihracatlarını artırarak Körfez kaynaklı arz kayıplarının bir kısmını telafi ettiği belirtildi.

Talep tarafında ise Çin'in ham petrol ithalatını savaş öncesi seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 50 azaltmasının piyasaların dengelenmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.

Birol, IEA üyesi ülkelerin sürdürdüğü acil durum petrol stok salımlarının da piyasalara önemli ölçüde rahatlama sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"IEA'nın 11 Mart'ta piyasaya 400 milyon varil petrol sunulmasına yönelik ortak eylemini duyurmasından bu yana üye ülkeler yaklaşık 290 milyon varil petrolü piyasaya sürdü ve ilave miktarlar da piyasaya ulaşmayı sürdürüyor. IEA üyesi ülkeler, kamu kontrolündeki 1 milyar varilin üzerindeki stoklar da dahil olmak üzere önemli miktarda acil durum petrol stokunu rezerv olarak elinde bulundurmayı sürdürüyor."

Ayrıca açıklamada, rafineri faaliyetleri ile petrol ürünleri arzının ham petrol teslimatlarındaki artış kadar güçlü toparlanmaması nedeniyle dizel ve benzin dahil rafine petrol ürünleri piyasalarının ham petrol piyasasına kıyasla çok daha sıkı bir görünüm sergilediği ifade edildi.