IEA Raporu: Küresel elektrik talebi yüzde 3,6 büyüyecek! Yenilenebilir enerji kömürü geride bırakacak

Dünyanın en büyük ekonomilerinin elektrik tüketiminde bu yıl güçlü artış bekleniyor. Çin'in elektrik talebinin 2025'teki yüzde 3,2 seviyesinden bu yıl yüzde 5,5'e çıkacağı öngörülüyor. Hindistan'da ise geçen yıl yüzde 1,6 büyüyen elektrik talebinin bu yıl yüzde 7 artacağı tahmin ediliyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nde ise elektrik talebinin yüzde 2 seviyesinde artacağı hesaplanıyor.

Yakıt maliyetlerindeki keskin artış ve tedarikteki aksamaların özellikle fiyata duyarlı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına bağımlı Asya ülkelerinde elektrik üretimini baskıladığı değerlendiriliyor.

IEA, beklenenden daha güçlü bir El Nino olayı yaşanması durumunda soğutma ihtiyacı nedeniyle elektrik talebinin daha hızlı artabileceği uyarısında da bulunuyor.