IFC’den Türkiye’ye 3 yılda 9 milyar dolarlık yatırım hedefi

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Başkan Yardımcısı Hela Cheikhrouhou, Türkiye'ye gelecek 3 yılda 9 milyar dolar yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi. Cheikhrouhou, "Özellikle deprem bölgesine destek sağlamaya büyük önem veriyoruz. Depremden etkilenen bölgelerde bankacılık, imalat ve altyapı sektörlerinde uzun süredir faaliyet gösteren özel ortaklarımız aracılığıyla önümüzdeki 1,5 yıl içinde yaklaşık 1 milyar dolar dağıtmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda depremden etkilenen 11 ildeki mikro ve küçük işletmeler, hane halkı ve çiftçilere yönelik, anlaşmalı bankalarımız aracılığıyla dağıtılacak önemli bir finansman paketini açıklayacağız" dedi. Cheikhrouhou, Türkiye'nin, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'e sınırı olan, Avrupa, Asya ve Afrika için etkili bir bölgesel merkez görevi gören benzersiz bir stratejik konuma sahip olduğuna işaret etti. "Türkiye'nin hem kara hem de deniz ticaret yollarının üzerinde olması gibi eşsiz bir avantaja sahip olması, Türkiye'yi Kovid- 19 sonrası dönemde özellikle Avrupa ve Orta Doğu için yakın ve cazip üretim üssü olarak konumlandırıyor" diyen Cheikhrouhou, Türkiye'nin önemli bir hava yolculuğu merkezi haline geldiğini ifade etti.