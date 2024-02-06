IFCO bugün kapılarını açıyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) iştirakı İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim Moda Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün kapılarını açıyor. 10 Şubat'a kadar devam edecek olan fuar, Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı olarak İstanbul'da büyük moda endüstrisinin buluşmasına ev sahipliği yapacak. 5'inci kez düzenlenen IFCO'ya bu yıl 600'ün üzerinde firma katılacak. 100 bin metrekarelik alanda, 8 ayrı salonda gerçekleştirilecek olan fuar, yerli-yabancı satın almacıları buluşturacak. ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere hedef ve uzak ülkelerden alım heyetleri ile katılımcı firmalar, ikili iş görüşmeleri yaparak sürdürülebilir iş birliklerine imza atacaklar.Moda endüstrisinin her alanını kapsayan, yaratıcı ve işbirlikçi çözümler öneren The Core İstanbul, Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarını ve hazır giyim markalarını uluslararası alıcılar ile bir araya getirerek, marka ve tasarımcıların koleksiyonlarını ticari faaliyete dönüştürme olanağı sağlıyor.