İFM Genel Müdürü Erdem: İstanbul Finans Merkezi 2026’da kapasitesini dolduracak

"İFM, DIŞTAN DIŞA TİCARET DİYE TABİR EDİLEN ALANLARIN DA MERKEZİ"

İFM Genel Müdürü Erdem, merkezin sunduğu fiziki altyapının yanı sıra mevzuat altyapısının da önemli olduğuna işaret etti.

Bu çerçevede 2022 yılında İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nun TBMM tarafından onaylandığını anımsatan Erdem, burada yer alacak firmalara sunulacak avantajlar, sağlanacak operasyonel esnekliklerin detaylı bir şekilde ele alındığını aktardı.

Erdem, çeşitli kıstaslara bağlı ve birçok faaliyet alanlarına özel olarak, İFM'de yer alan firmaların, finansal faaliyetlerinden elde edecekleri gelirleri kurumlar vergisi matrahından yüzde 100 düşebilme imkanına sahip olduğunu belirtti.

Bununla birlikte çalışanlara yönelik olarak da cazip unsurların bulunduğunu dile getiren Erdem şu bilgileri verdi:

"Tersine beyin göçünü teşvik etmek ve uluslararası yetenekleri İstanbul Finans Merkezi'ne çekebilmek için meclisimizin kararıyla devletimizin öngördüğü şöyle teşvikler söz konusu. Son 3 yılını yurt dışında geçiren yerli veya yabancı olduğuna bakılmaksızın kişiler, İstanbul Finans Merkezi'nde istihdam edildikleri takdirde tecrübe yıllarına göre değişen oranlarda yüzde 60 ila yüzde 80 oranında gelir vergisi istisnasından istifade edebiliyorlar. Bu çalışanlar için uluslararası yetenekler ve halihazırda yurt dışında çalışan Türk vatandaşları için çok cazip bir teşvik unsuru. İstanbul Finans Merkezi, dıştan dışa ticaret diye tabir edilen alanların da aslında merkezi."

Erdem, yabancı personel istihdamında da belirli şekillerde kolaylıklar sağlandığına işaret etti.

Bu doğrultuda "Tek Durak Büro" yapısını faaliyete geçirdiklerinden bahseden Erdem, bu yapının koordinasyonunun Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Erdem, Tek Durak Büro ile şirketlerin ve çalışanların her türlü ilgili izin ve lisans süreçlerinin sürdürüldüğünü belirterek, "Yani farklı farklı kamu kurumlarına gitmektense ilgili izin ve lisans süreçlerini İFM'de fiziki olarak yer alan bu büroda gerçekleştirebiliyorlar. Bu çok ciddi kolaylık ve esneklik sağlıyor, hız sağlıyor. Çalışma ve oturma izinleri de bu büro marifetiyle yürütülebiliyor, yürütülebilecek." diye konuştu.