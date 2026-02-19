İftar menülerinde gizli ücrete geçit yok

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçmek amacıyla yaptığı denetimleri ramazanda da artırarak sürdürecek, özellikle işletmelerin iftar menülerinde çeşitli gerekçelerle "gizli ücret" uygulamasını önlemeye odaklanacak. Bakanlık temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik piyasa düzenini manipüle edici girişimlere karşı yaptığı denetimleri ramazanda da yoğun şekilde sürdürecek. Lokanta ve restoran gibi işletmelerin, fiyat tarifesi ve listelerini girişte ve masalarda görünür şekilde bulundurması, iftar menülerinde kapsama dahil ürünlerin ve ek ücretlerin açıkça belirtilmesi, servis veya kuver gibi hizmetler üzerinden ilave ücret istememeleri odaklanılacak konular arasında yer alıyor. Servis veya kuver gibi hizmetler üzerinden ilave ücret talep edilmemesi de denetim başlıkları arasında yer alıyor.

YAKINDAN İNCELENİYOR

Mağduriyet oluşturacak her türlü durumun önüne geçilerek özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşım noktasında piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. Bu kapsamda ülke genelinde fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi için düzenli ve yoğun denetimler sürdürülürken piyasa koşulları da yakından izleniyor. Söz konusu denetimler ramazan ayında vatandaşların sofrasında önemli yer tutan ürün gruplarında yoğunlaştırılıyor. Özellikle un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat gibi temel gıda maddeleri ile her tür temizleyici, deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik ve hijyen malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri denetleniyor. Bu denetimlerde işletmeler, fiyat etiketinde yer alması gereken bilgilerin bulunup bulunmadığı, ürün üzerindeki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların açıkça gösterilip gösterilmediği yönünden inceleniyor.