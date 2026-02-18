İftar menülerinde "gizli ücret"e geçit yok! Bakanlık servis ve kuver ücretlerini yakın takibe aldı

PİYASA KOŞULLARI YAKINDAN İNCELENİYOR

Bu kapsamda ülke genelinde fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi için düzenli ve yoğun denetimler sürdürülürken piyasa koşulları da yakından izleniyor. Söz konusu denetimler ramazan ayında vatandaşların sofrasında önemli yer tutan ürün gruplarında yoğunlaştırılıyor.

Özellikle un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat gibi temel gıda maddeleri ile her tür temizleyici, deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik ve hijyen malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri denetleniyor.

Bu denetimlerde işletmeler, fiyat etiketinde yer alması gereken bilgilerin bulunup bulunmadığı, ürün üzerindeki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların açıkça gösterilip gösterilmediği yönünden inceleniyor.

SERVİS VE KUVERE YAKIN TAKİP

Ayrıca yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren lokanta, restoran gibi işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin iş yeri girişinde ve hizmet sunulan masalarda bulundurulup bulundurulmadığı ve "servis ücreti" gibi zorunlu ilave ücretlerin talep edilip edilmediğine ilişkin incelemeler yapılıyor.

Ramazan ayında da bu işletmelerin bilgilendirme yükümlülüklerini mevzuata uygun, açık ve anlaşılır şekilde yerine getirmeleri önem taşıyor. Bu kapsamda işletmelerin fiyat tarifesi ve listelerini girişte ve masalarda görünür şekilde bulundurması gerekiyor. Özel iftar menülerinde kapsama dahil ürünler ile ek ücretlerin açıkça belirtilmesi isteniyor. İlan edilen fiyat ile tahsil edilen tutar arasında fark bulunması halinde tüketici lehine olan fiyatın uygulanması zorunluluğu bulunuyor. Servis veya kuver gibi hizmetler üzerinden ilave ücret talep edilmemesi de denetim başlıkları arasında yer alıyor.