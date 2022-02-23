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Giriş Tarihi: 24.2.2022

İGA ekstra kaynağının % 10’unu KKM’ye aktardı

İGA ekstra kaynağının % 10’unu KKM’ye aktardı
İGA Havalimanı İşletmesi CFO'su Selahattin Bilgen, 2022'de yatırımlarına devam edeceklerini belirterek ekstra kaynaklarının yüzde 10'unu Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine aktardıklarını ve bu oranın önümüzdeki dönemde artabileceğini söyledi. Bilgen, "Kur korumalı mevduatı kullanmaya başladık. Kur pozisyonu olarak bilançomuzda kur riski taşımıyoruz. Gelirlerimizin tamamına yakını yabancı para cinsinden. Operasyonlardaki kârlılık sonucu bir kaynağımız var. O kaynağı etkin ve verimli şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da kur korumalı mevduat ürününden biz de faydalanmaya çalışıyoruz" dedi. Kısa vadede yeni bir fonlama ihtiyaçlarının olmadığını ifade eden Selahattin Bilgen, "2021 yılında uzun vadeli yatırımlarımız doğrultusunda borçlanma ihtiyacımızı refinansmanla karşıladık. Yaklaşık 5.8 milyar euroluk bir refinansman gerçekleştirdik. Kısa vadede bir fonlama ihtiyacımız yok. Kur ve faiz riskleri konusunda da şirketimizin nakit akışı gayet sağlam" diye konuştu. 2020- 2021 sezonunu İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da birinci sırada tamamladığını vurgulayan Bilgen, "2022'de yüzde 40 büyüme hedefiyle bu liderliğimizi devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

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İGA ekstra kaynağının % 10’unu KKM’ye aktardı
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