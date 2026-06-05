İGA enerji ihtiyacını güneşten karşılıyor

İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, 240 megavat (MW) toplam kurulu güce sahip Eskişehir Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımıyla tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan dünyanın ilk mega havalimanı olduğunu duyurdu. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda 220 milyon euro yatırımla faaliyete geçen Eskişehir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi hayata geçirildi. İGA, bu projeyle 2050 net sıfır emisyon hedefleri için önemli bir adım attı. İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "GES ile sadece 5 ay içinde, yıllık toplam elektrik tüketimimizin yüzde 54'üne karşılık gelen enerjiyi ürettik. 2026'da ise tamamını güneşten karşılar hâle geldik. Bu, havacılık tarihinde bir ilk. 212 bin 800 ton karbondioksit emisyonunu önlüyoruz" dedi.

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