İGA’nın Hatay’da kurduğu konteyner kent 8 Mart’ta hizmete giriyor

21 METREKARELİK KONTEYNERLERİN HER BİRİNDE MOBİLYA, DUŞ, TUVALET VE MUTFAK TEZGAHI BULUNUYOR

Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü konteyner kentte 89 personel ve 34 iş makinesi 7/24 vardiyalı olarak görev yapıyor. İstanbul'dan sevkiyatı 20-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 21 metrekarelik konteynerlerin her birinde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgâhı bulunuyor.

Her bir konteyner 5-6 kişilik bir ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabiliyor. Kentte ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, çocuk oyun alanı ve mescit gibi alanlarda yer alıyor.