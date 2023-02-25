İGA’nın Hatay’da kurduğu konteyner kent 8 Mart’ta hizmete giriyor

Asrın felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren İGA İstanbul Havalimanı, Hatay'da evsiz kalan afetzedelerin barınması için kuracağı 350 konteynerlik kentte yaklaşık 2 bin 100 afetzedeyi 8 Mart itibarıyla ağırlamaya başlamayı hedefliyor.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın yanında yer alan ve Hatay Valiliği tarafından İGA'ya tahsis edilen 30 dönümlük arazi üzerinde kurulacak 350 konteynerlik kentin, 350 aileye yuva olacak. Tüm kurulum ve donanımını İGA'nın üstlendiği, inşaatına 13 Şubat tarihinde başlanan kent, 8 Mart itibarıyla depremzedeleri ağırlamaya başlayacak.
21 METREKARELİK KONTEYNERLERİN HER BİRİNDE MOBİLYA, DUŞ, TUVALET VE MUTFAK TEZGAHI BULUNUYOR
Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü konteyner kentte 89 personel ve 34 iş makinesi 7/24 vardiyalı olarak görev yapıyor. İstanbul'dan sevkiyatı 20-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 21 metrekarelik konteynerlerin her birinde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgâhı bulunuyor.
Her bir konteyner 5-6 kişilik bir ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabiliyor. Kentte ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, çocuk oyun alanı ve mescit gibi alanlarda yer alıyor.