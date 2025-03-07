İtalya'nın en büyük savunma ve havacılık şirketi Leonardo ile Baykar'ın insansız hava sistemleri alanında bir ortak girişim kurmak üzere mutabakat zaptı imzalaması Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica, "Leonardo ve Baykar, İHA pazarında 100 milyarlık bir avda" başlığıyla verdiği haberde Baykar ve Leonardo'nun artık resmen müttefik olduklarını ve İHA piyasasında 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğünde bir av başlattıklarını yazdı. Corriere della Sera gazetesi de "İHA'lar üzerine İtalyan teknolojisi, Leonardo'dan büyüme planı" başlığıyla okuyucularına Baykar-Leonardo işbirliğini duyurdu. Gazetenin haberinde Avrupa pazarına egemen olmak amacıyla gerekli teknolojilerini bir araya getirecekleri kaydedildi.

100 MİLYAR DOLARLIK İTTİFAK

Il Messaggero gazetesi de "Leonardo-Baykar ekseni: İHA'larda hava hakimiyetini ele geçireceğiz" başlığıyla okuyucularına iki grup arasındaki işbirliğini aktardı. Gazetenin haberinde de İtalyan-Türk ekseninde üretilecek ilk modelin gelecek yıl büyük bir İHA olmasının beklendiği ifade edildi. Haberde, Leonardo CEO'su Cingolani'nin savunma sanayisinin İHA'lar, yapay zeka, 6. nesil savaş uçağı, siber güvenlik ve uzay gibi yeni sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirttiği ve tam bu nedenle teknolojik işbirliğinin acil ve gerekli olduğu görüşünü savunduğu aktarıldı. İtalya'nın en önemli ekonomi gazetelerinden "Il Sole 24 Ore" de "Leonardo'dan Baykar ile ittifak: 100 milyar dolarlık bir ittifak" başlığını kullandı. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un "Avrupa kendini silahlandırıyor: Türkiye'ye ait insansız hava aracı yaklaşıyor" başlığıyla habere yer verdi. Alman haber kanalı Ntv'nin internet sitesinde "Leonardo ile Baykar, birlikte dron üretmek istiyor" başlığıyla haberi sundu. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt da "Leonardo ve Baykar, birlikte dron üretmek istiyor" başlığıyla yayımladığı haberde Cingolani'nin açıklamalarına yer verdi. Deutschlandfunk'ta "İtalya ile Türkiye'den silah şirketleri birlikte dron üretmek istiyor" başlığıyla yer alan haberde, "İtalya'dan Leonardo ve Türkiye'den Baykar silah şirketleri, savaş uçağı sektöründe birlikte çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.



AB'NİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRIR

YUNANİSTAN'DA yayımlanan SLpress haber sitesi, Baykar ile Leonardo arasında imzalanan anlaşmayı İHA'ların gelişimi açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi. Naftemporiki gazetesi ise AB'nin yeni koşullardaki güvenlik stratejisini değerlendirdiği haberinde, Türkiye'nin AB'nin güvenliği için artık aracı rolün ötesinde güvenlik sağlayıcı role büründüğüne işaret etti. Fransız Les Echos gazetesi, "Savaş İHA'ları: İtalyan Leonardo ve Türk Bayraktar, Avrupa'ya tedarik etmek için birleşiyor" başlıklı haberinde, iki grubun merkezi İtalya'da olacak yeni bir ortak şirket kurmak için güçlerini birleştirdiğini belirtti. Le Figaro gazetesi ise "İtalyan Leonardo ve Türk Bayraktar İHA'larla birleşiyor" başlıklı haberinde iki yeni ortağın, büyük İHA konusundaki ilk prototiplerini 12-18 ay içinde geliştirmek istediklerini belirtti. İngiliz The Guardian gazetesi Leonardo'nun Baykar ile Avrupa içinde Ukrayna için insansız silah üretimini hızla artırmaya yönelik anlaşma yaptığını duyurdu. Belçika'nın Flamanca yayımlanan gazetelerinden De Staandard'da yer alan haberde Bayraktarların Ukrayna'daki savaşın başında büyük önem kazandığına dikkat çekti.