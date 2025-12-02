İhale yasası şeffaflaşıyor

Kamu İhale Yasası'nda 30'a yakın başlıkta istisnaların daraltılmasını da kapsayan değişiklikler için çalışmalara hız verildi. Kamu İhale Yasası ile ilgili hazırlık bir süredir devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken Kamu İhale Yasası, KİT yönetişim reformu ve mahalli idarelerin mevcut mali kurallarının daha işlevsel olmasını sağlayacak reform önerilerini Meclis'e sunacaklarını açıklamıştı.

NELER DEĞİŞECEK?

Kamu İhale Yasası ile ilgili yapılan çalışma kapsamında, doğrudan temin sisteminin kapsamı daraltılacak. Mücbir sebep dışında doğduran temin usulü uygulanmayacak. Kamu alımlarına yönelik harcamaların rasyonelleştirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alımları yapılması hedefleniyor. Akaryakıt, sağlık gibi alanlarda DMO ya da buna benzer alım modelleri geliştirilecek. Alımlar toplu yapıldığı için daha yüksek fiyat indirimi alınması mümkün olacak. Böylece kamunun tasarruf yapması ve daha kazançlı hale gelmesi sağlanacak.

HEDEF ŞEFFAFLIK

Konu hakkında Şimşek şöyle konuştu: "Kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılarak uygulama birliğinin güçlendirilmesi, rekabete, verimliliğe, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine dayalı satın alma yaklaşımının değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak ve açık ihale usulünün kullanımını artıracak şekilde yeniden tanımlanmasına yönelik düzenleme yapılacak." Bakan Şimşek, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen yaklaşımıyla güncelleneceğini kaydetti.