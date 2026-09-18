İhracat Akademisi başlıyor! Ticaret Bakanlığı duyurdu: İlk ders Türkiye’nin ihracat politikası

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İhracat Akademisi'nin üniversite öğrencileriyle buluşacağını duyurdu. Bakanlığın paylaşımına göre, Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Türkiye'nin İhracat Politikası ve Temel Bileşenleri" dersi bugün başlayacak.

BAKANLIKTAN İHRACAT AKADEMİSİ DUYURUSU

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, dış ticaret alanında yetişmiş insan kaynağının niteliğini geliştirmek ve üniversitelerin birikimlerinden eğitim faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla hayata geçirilen İhracat Akademisi kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi ile iş birliği yapıldığı belirtildi.

Bu iş birliği doğrultusunda "Türkiye'nin İhracat Politikası ve Temel Bileşenleri" dersi, lisans düzeyinde seçmeli ders olarak eğitim programına dahil edildi.

Bakanlığın duyurusunda, dersin 18 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde başlayacağı ifade edildi.

14 HAFTALIK EĞİTİM PROGRAMI

Toplam 14 hafta sürecek ders programında dış ticaretin temel kavramları ve mevzuatından ihracat desteklerine, e-ihracattan uluslararası ticaret kurallarına, ödeme ve teslim şekillerinden pazar araştırmalarına kadar dış ticaretin temel ve güncel başlıkları ele alınacak.

Program kapsamında ayrıca küresel ekonomik gelişmeler, ürün güvenliği, serbest bölgeler ve uluslararası ticaret veri kaynakları gibi konulara da yer verilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımında, eğitimlerle öğrencilerin dış ticaret ve ihracat alanındaki bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, akademik bilgi ile uygulama tecrübesinin buluşturulması ve Türkiye'nin ihracat ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

İHRACAT AKADEMİSİ ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Bakanlığın duyurusuna göre İhracat Akademisi, üniversitelerle yürüttüğü çalışmalar aracılığıyla akademik bilgi, kamu tecrübesi ve sektör deneyimini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde hayata geçirilen "Türkiye'nin İhracat Politikası ve Temel Bileşenleri" dersi, İhracat Akademisi'nin üniversitelerle yürüttüğü çalışmaların lisans eğitimine yansıyan adımlarından biri olarak gösterildi.

İhracat Akademisi, ihracatçıların bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 16 Ağustos 2024 tarihinde kuruldu. Akademi bünyesinde İhracat Uzmanlığı Eğitim Programı'nın yanı sıra e-ihracat, TURQUALITY®, Dahilde İşleme Rejimi, Destek Yönetim Sistemi ve ihracat desteklerine yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Eğitim programlarında Ticaret Bakanlığı uzmanlarının yanı sıra sektör kuruluşları, ihracatçı birlikleri ve iş dünyasının deneyimli temsilcileri de bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşıyor.

Bakanlığın açıklamasında, İhracat Akademisi'nin üniversitelerle geliştirdiği iş birlikleriyle gençlerin dış ticaret ve ihracat alanındaki bilgi ve yetkinliklerinin artırılmasına ve Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör