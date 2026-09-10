İhracat ikliminde son 27 ayın zirvesi: Bakan Bolat OVP hedefi için gereken rakamı açıkladı

ABD'DE ÜRETİM ARTIŞI HIZLANDI

Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan ABD'de üretim artışının Nisan 2022'den bu yana en yüksek hızına ulaştığını belirten Bolat, Avrupa'daki ekonomik aktiviteye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, "Avrupa'da büyüme daha ılımlı seyretmekle birlikte, en büyük ihracat pazarımız olan Almanya ile Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite ikinci ay üst üste genişlemiş ve artış hızı Temmuz ayına göre yükselmiştir. Orta Doğu'da da savaşın ardından başlayan toparlanma eğilimi güçlenmiştir. Üretim artışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde son altı, Suudi Arabistan'da son yedi ayın en yüksek hızına ulaşırken, Kuveyt'te büyüme savaş öncesinden bu yana en güçlü düzeyde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Katar ve Mısır'da üretimin gerilemeye devam etmesi, bölgedeki toparlanmanın henüz tüm ülkelere yayılmadığını göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

OVP HEDEFİ İÇİN 1,7 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ GEREKİYOR

Bolat, dış talep koşullarındaki toparlanmanın yanı sıra ihracata yönelik destek mekanizmaları ve ticari diplomasi faaliyetlerinin de ihracat performansına katkı sağladığını belirtti.

2025 yılı sonunda ihracatın 273,2 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, 2026 hedefinin yakalanması için gerekli artışın önemli ölçüde karşılandığını ifade etti.

Bolat, "Dış talep şartlarında izlenen toparlanmaya ek olarak, ihracata yönelik uyguladığımız etkin destek mekanizmaları ve yürüttüğümüz güçlü ticari diplomasi faaliyetlerimiz sayesinde ihracat performansımızın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 2025 yılı sonunda 273,2 milyar dolar olan ihracatımızı 2026 yılı hedefine taşımak için ihracatımızı toplamda 8,8 milyar dolar artırmamız gerekiyordu. Ağustos ayı itibariyle 280,3 milyar dolar yıllıklandırılmış ihracat dikkate alındığında, 282 milyar dolar olan Orta Vadeli Program (OVP) hedefini gerçekleştirmek için yılın kalanında 1,7 milyar dolarlık artış gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Böylece ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 280,3 milyar dolara ulaşırken, 282 milyar dolarlık OVP hedefine ulaşmak için gereken artış 1,7 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör