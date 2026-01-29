İhracatçılar Dubai’de hedef büyüttü

Dış Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), AEEDC Dubai 2026 Fuarı'na İKMİB ile düzenlenen milli katılım organizasyonu kapsamında toplam 39 firmayla katıldı. Türk üreticiler ileri teknoloji dental ürünlerini uluslararası sektör temsilcilerine tanıttı. DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sektör açısından stratejik önemde olduğunu belirterek, 2025'i 350 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yıl ise en az yüzde 25 büyüme hedeflediklerini söyledi. Uçar, Dubai fuarının yanı sıra 15 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek IDEX Fuarı'nın da bu hedefe katkı sağlayacağını vurguladı.