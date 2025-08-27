İhracatçılara yeşil pasaportta yeni düzenleme

İhracatçılara verilen hususi damgalı (yeşil) pasaportun iade şartları sıkılaştırıldı. Pasaport alma koşullarını kaybeden firmaların yetkilileri, pasaportu derhal iade edecek ve ihlal durumunda 4 yıl boyunca yeni pasaport alamayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçılara verilen yeşil pasaportun iade süreci ve yaptırımları yeniden şekillendirildi. Yeni düzenlemeye göre, hususi damgalı pasaport alma şartlarından herhangi birini kaybeden firma yetkililerinin, pasaportlarını 15 gün içinde iade edecek.