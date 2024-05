İhracatçıya desteklerimiz artacak

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi kapsamında düzenlenen "İhracat Destekleri ve İş Dünyasının Beklentileri" konulu panelde Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata verilen destekler masaya yatırıldı. SABAH Gazetesi Ekonomi Editörü Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Meyve Sebze Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye ekonomisinin belkemiği konumundaki ihracatın artırılması konusundaki yol haritalarını paylaştılar. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın artırılması için verilen destekleri sürekli genişlettiklerini söyleyen Mehmet Ali Kılıçkaya, "İhracatçılarımıza ticari bilgi ve enformasyon konusunda büyük destek veriyoruz. Pazar araştırması faaliyetleri kapsamında Kolay İhracat Platformu, Ticari Bilgi Yönetimi, İhracat Destek Ofisleri, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri ile ihracatçıların her türlü sorusuna yanıt bulmalarını sağlıyoruz. İhracatçımıza mal tarafında 16.5 milyar TL, hizmette ise 5.5 milyar TL dolmak üzere toplamda 22 milyar TL'lik bir bütçeyi destek olarak veriyoruz" dedi. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe aldıkları e-ihracat desteklerine dikkat çeken Kılıçkaya, "Bu alan hem ülkemizde hem dünyada gelişiyor. İhracatımızın yüzde 2'sini bu yolla yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Dünya ticaretinde gıda ve hayvancılığın büyük önem taşıdığını söyleyen İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Meyve Sebze Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ise "Şu anda gündemde bir iklim krizi var" dedi. İhracatta sürekli artı veren bir sektör olduklarına dikkat çeken Mutlu, "Ülkemizde yetişen tarımsal ürünleri işleyip, katma değerli hale getirip, ihraç ediyoruz. Türkiye dünyada çok önemli tedarikçi konumunda. 3.5 saatlik uçakla 1.5-2 milyar milyar kişiyi doyuracak mesafedeyiz, bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bakanlığımızın desteği ile Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya, Yeni Zelanda'dan Uruguay'a her yerde varız" diye konuştu. İç pazarda fiyatların ihracat yüzünden arttığı görüşüne katılmadığını dile getiren Mutlu, "İhracat iç pazardaki enflasyonu tetikleyen bir unsur değil. Türkiye'yi ihracatta dünyanın önemli ülkelerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim en büyük problemimiz maalesef işçilik. İhracatta artı veren bir grubuz. Dünyada tarımın ilk kurulduğu yer Anadolu. Ne yapıp yapıp, ekmeye, biçmeye ve üretmeye devam etmemiz lazım" değerlendirmesini yaptı.Tekstilin Türk ekonomisinin bel kemiği konumunda olduğunu söyleyen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "İlk 4 ayda ihracatımızda bir miktar gerileme var ama adet bazında artış var" dedi. Maliyetlerin yüksek olduğunu ve işçilik maliyetinin öne çıktığını anlatan Öksüz, beklentilerini şöyle sıraladı: "Sektör olarak 'kurlar artsın' tarafında değiliz rekabetçi kur istiyoruz. Enflasyona paralel olmasa da yakın bir ölçüde artması rekabet gücümüzü artırır. Sektörümüz istihdam başta olmak üzere verdiğimiz dış ticaret fazlasıyla da cari açığa katkı sunuyor. Üretimde 1.1 milyon kişi istihdam ediyoruz. Dünya ticaretinden de sektör olarak yüzde 3.5 pay alıyoruz. Tekstilde AB'nin en büyük ikinci, hazır giyimde ise üçüncü büyük tedarikçisiyiz. 82 milyar doların üstünde de bir üretim hacmimiz var." İstihdamda büyük sıkıntı olduğunu söyleyen Öksüz, "Sosyal yardımlar elbette ki ihtiyaç sahibi için çok önemli. Birçok kesime mutlaka yapılması gerekiyor. Ancak istihdam sorunun çözümü için çalışabilecek durumda olanlar, çalışmaya yönlendirilmeli" dedi.İhracatçıya yurtdışı pazar araştırması, fuar, kira, tanıtım, yeşil mutabakata uyum projesi, marka ve Turqualty gibi birçok kalemde destek verdiklerini ifade eden Kılıçkaya, "Hedef ülkelerde verdiğimiz destekleri yüzde 70'e kadar çıkarıyoruz" dedi. Kolay İhracat Platformu'na büyük önem verdiklerini anlatan Kılıçkaya, "Benim şöyle bir ürünüm var, nereye satabilirim" diyen herkesin bu platformda her türlü sorusuna tatmin edici yanıt bulabildiğini kaydetti. Platform üzerinden ihracatçının ilk etapta ihtiyaç duyacağı hap bilgileri sunduklarını anlatan Kılıçkaya, şunları kaydetti: "18 milyon alıcı firma bilgisinin olduğu bu platformda yapay zeka temelli bir asistanımız da bulunuyor. Platformumuzu sık sık güncelleyerek daha işlevsel hale getiriyoruz. Yapay zekanın yanı sıra ticaret müşavirlerimiz de de ihracatı artırma konusunda önemli bir rol üstleniyor. 119 ülkede, 180 merkezde, 270 kişilik kadroyla 7/24 hizmet veriyoruz." İhracatçıların finansman ihtiyacını karşılamanın önemine vurgu yapan Kılıçkaya, Eximbank ve İGE kanalıyla önemli destekler verdiklerini kaydetti.