İhracatçıya finansman desteği! Reeskont kredilerinde BSMV istisnası genişletildi

İhracatçıların finansman maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ticari bankalar tarafından kullandırılan TCMB kaynaklı reeskont kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnasının kapsamı genişletildi.
Düzenlemeyle daha önce kısa vadeli reeskont kredilerinde uygulanan BSMV istisnasının kapsamına uzun vadeli reeskont kredileri de dahil edildi. Böylece hem Eximbank hem de ticari bankalar tarafından kullandırılan uzun vadeli reeskont kredileri için de BSMV istisnası uygulanacak.
REESKONT KREDİLERİNDE FİNANSMAN MALİYETİ YÜZDE 23,95'E DÜŞÜRÜLDÜ
İhracatın finansmanında önemli politika araçlarından biri olan Reeskont Kredi Programı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanıyor.
TCMB ile Ticaret Bakanlığı arasında oluşturulan çalışma grupları aracılığıyla ihracatçıların reeskont kredilerine ilişkin talepleri değerlendirilmeye devam ederken, program kapsamında son dönemde çeşitli düzenlemeler hayata geçirildi.
Bu kapsamda reeskont kredilerinin finansman maliyeti oranlarının hesaplanmasında değişikliğe gidilerek finansman maliyeti yüzde 23,95'e indirildi.
Ayrıca reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 5 milyar TL'ye yükseltildi. Firma başına günlük kredi limiti ise 45 milyon TL'den 60 milyon TL'ye çıkarıldı.
YABANCI PARA REESKONT KREDİSİ LİMİTİ 5 MİLYON DOLARA YÜKSELTİLDİ
Yapılan düzenlemeler kapsamında yabancı para cinsi ihracat reeskont kredisi limiti de 5 milyon dolara yükseltildi. Toplam program bütçesi ise 1 milyar dolar olarak oluşturuldu.
Reeskont kredilerinde uygulanan döviz almama zorunluluğu kaldırılırken, net ihracatçı uygulamasının yerine "ihracatçı skoru" uygulamasına geçildi. Ayrıca ilave döviz bozdurma zorunluluğu da kaldırıldı.
Söz konusu adımlarla ihracatçıların finansmana erişim imkanlarının iyileştirilmesi ve finansman koşullarının daha elverişli hale getirilmesi amaçlandı.
KISA VE UZUN VADELİ REESKONT KREDİLERİ BSMV İSTİSNASI KAPSAMINDA
Son düzenlemeyle birlikte ticari bankalar tarafından kullandırılan TCMB kaynaklı reeskont kredilerinde BSMV istisnası sağlandı.
Kısa vadeli reeskont kredilerinin yanı sıra uzun vadeli reeskont kredilerinin de istisna kapsamına alınmasıyla ihracatçıların üzerindeki vergi yükünün azaltılması hedefleniyor.
Düzenlemeyle bir yandan reeskont kredilerinin hacminin artırılması ve daha fazla ihracatçının finansmana erişiminin sağlanması, diğer yandan ise vergi yükünün azaltılması yoluyla finansman maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.
TİCARET BAKANLIĞI: FİNANSMANA ERİŞİM ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARIMIZDAN
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihracatçıların küresel piyasalardaki rekabet gücünün ihracat finansmanı imkanlarıyla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.
İhracatçıların finansman imkanlarının artırılmasının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı dış ticaret politikalarının temel hedefleri arasında yer aldığı belirtildi.
Bakanlık, ihracatçıların uygun koşullarda finansmana erişiminin sağlanmasının öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu ifade ederken, finansmana erişim konusundaki taleplerin yakından takip edildiğini ve bu alanda yeni mekanizmaların geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Açıklamada, ihracatçıların finansmana erişim imkanlarının güçlendirilmesi ve finansman maliyetlerinin düşürülmesine yönelik düzenleme dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi.