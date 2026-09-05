İhracatçıya finansman desteği! Reeskont kredilerinde BSMV istisnası genişletildi

YABANCI PARA REESKONT KREDİSİ LİMİTİ 5 MİLYON DOLARA YÜKSELTİLDİ

Yapılan düzenlemeler kapsamında yabancı para cinsi ihracat reeskont kredisi limiti de 5 milyon dolara yükseltildi. Toplam program bütçesi ise 1 milyar dolar olarak oluşturuldu.

Reeskont kredilerinde uygulanan döviz almama zorunluluğu kaldırılırken, net ihracatçı uygulamasının yerine "ihracatçı skoru" uygulamasına geçildi. Ayrıca ilave döviz bozdurma zorunluluğu da kaldırıldı.

Söz konusu adımlarla ihracatçıların finansmana erişim imkanlarının iyileştirilmesi ve finansman koşullarının daha elverişli hale getirilmesi amaçlandı.