İhracatçıya kredide büyük destek

Türkiye İhracat Kredi Bankası- Türk Eximbank'tan, ihracatçılara müjde geldi. Türk Eximbank, alıcı kredilerinin kapsamını dış ticaret ürünleri ve iskonto programlarını da ekleyerek genişleterek, ülke ve banka ağını büyüttü. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Alıcı kredilerinde Türk Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı ile OECD'nin belirlemiş olduğu referans faiz oranı (CIRR) arasındaki farkın bakanlığımız tarafından desteklenmesini öngörüyoruz" dedi. Yeni düzenleme ile akreditif iskontosu gibi dış ticaret ürünlerinin de kapsama alındığını belirten Bakan Bolat, "Yeni model ile yurtdışında üstlenilen müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım mallarına da alıcı kredisi finansman maliyeti desteği sağlanacak. Böylelikle yabancı alıcıya sunulan finansman imkânları uluslararası standartlarda ve rekabetçi maliyetle sağlanabilecek. İhracatçılarımız ise peşin tahsilat imkânına kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

ÜLKE SAYISI 94 OLDU

Bolat, Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği ile ihracatçıların ticari ve politik risklerini güvence altına alan alacak sigortalarını özellikle riskli pazarlarda güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Destek sisteminin etkin ve sürdürülebilir yapıda kullanılabilmesi, özellikle riskli pazarlarda sunulabilmesi amacıyla Alıcı Kredisi Tazmin Desteği de sağlamaya başlandıklarını söyleyen Bolat, şunları kaydetti: "Bu destekler ile ihracatımızı sadece ürünle değil finansman imkânı ile de rekabetçi olmasını temin ediyoruz. Ayrıca, desteklediğimiz yatırım malı sayısını (GTIP bazında) 821'e çıkararak, alıcı kredileri destek mekanizmamızı, toplam mal ihracatımızın yüzde 26.8'ini kapsar hale getirdik. Bununla birlikte, yurt dışındaki muhabir bankalara limit tahsis çalışmalarımızı hızlandırdık ve 94 ülkede 1 milyar doların üzerinde alıcı kredisi limiti kullanılabilir hale getirdik."