İhracatı yan sanayi sırtladı

Türkiyeihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin nisan ihracatı yüzde 11.5 artış ile 2.7 milyar dolar oldu. Aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörde, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-midibüs ve minibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydedildi. Ülkeler arasında ise ABD, Slovenya ve İsrail'e yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay ise yüzde 11.7 oldu. Yılın ilk dört ayında parite kaynaklı yaklaşık 700 milyon dolar ihracat kaybı yaşayan sektörün ocaknisan dönemindeki toplam ihracatı ise yüzde 0.4 artışla 10.2 milyar dolara yükseldi.Nisanda en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 9.5 artarak 1 milyar 151 milyon oldu. Tedarik endüstrisinin toplam ihracattaki payı yüzde 41.9'a çıktı. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 10 azalarak 807 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 54 artarak 462 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 21.5 artarak 100 milyon dolar oldu.OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı ve büyümeye dair negatif yönde tahminlerin yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesine bir dönemde nisan ayı performansımızla bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı başardık ve otomotivde dünyanın güçlü ve güvenilir üretim üssü olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdik" dedi.