İhracatta 1.5 milyar dolarlık deprem kaybı

Türkiye'nin 11 ili ve yaklaşık 13.5 milyon nüfusu etkileyen Kahramanmaraş merkezli çifte depremle sarsıldığı şubatta ihracat yüzde 6.4 azalarak 18.6 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanlığı, ülke ihracatının yüzde 8.6'sını oluşturan 11 ilde yaşanan deprem felaketinin, şubat ayı ihracatında 1.5 milyar dolarlık kayba neden olduğunu açıkladı. İthalat, şubatta yüzde 10.6 yükselişle 30 milyar 833 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 52.8 artışla 12 milyar 194 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İlk 2 aylık ihracat yüzde 1.5 artışla 38 milyar dolara yükselirken, son 12 aylık ihracat ise 254.8 milyar dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, "Depremden az etkilenen Adana ve Gaziantep gibi illerimizde üretim devam ediyor. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da ise çarklar dönmeye başladı. Bu illerimizde yüzde 30 kapasiteye ulaşıldı. Ramazan Bayramı'ndan sonra kapasitenin yüzde 60 çıkacağını öngörüyorum" dedi.DEPREM bölgesindeki 11 ilin ihracatı yüzde 43 düşüşle 985 milyon dolara geriledi. Gaziantep'in 2022'nin şubat ayında 904 milyon dolar olan ihracatı, bu yıl 520 milyon dolara indi.