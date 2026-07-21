İhracatta 2030 hedefi 500 milyar dolar

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin orta ve uzun vadede dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına girmesinin ulaşılabilir bir vizyon olduğunu belirtti. Son 12 aylık ihracatın 278 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Gültepe, mevcut yüzde 3-5 bandındaki büyüme oranlarının yeterli olmadığını ifade ederek, ihracatta sürdürülebilir çift haneli büyümenin hedeflenmesi gerektiğini söyledi. TİM'in yeni dönemde "İhracat Haftası" organizasyonunu başlatmayı planladığını açıklayan Gültepe, farklı ülkelerinden alıcıları İstanbul'da buluşturacak organizasyonla Türkiye'nin üretim kapasitesinin tanıtılmasının hedeflendiğini söyledi.