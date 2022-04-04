İhracatta çifte rekor

Yeni ekonomi modelinin en önemli sac ayağı olan ve geçen yılki büyümenin yarısına yakınını sağlayan ihracatta rekor serisi hız kesmiyor. Martta Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansına ve en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı. Mart ayı ihracat rakamları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle'nin katılımıyla Ankara'da açıklandı. İhracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 22.7 milyar dolara ulaşırken, ilk çeyrekte ise yüzde 20.8 artarak 60.3 milyar dolara çıktı.İhracatta 2021'de yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini vurgulayan Muş, "22.7 milyar dolar, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır. Ocak ve şubat aylarında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Bu yıl 3'te 3 yapmış olduk" diye konuştu. Bu yılın devamında da güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacaklarına inancının tam olduğunu kaydeden Muş, "235.6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Muş, mart ayı ithalatının ise 30.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktararak, söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatının önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Küresel emtia fiyatlarının bu yılın ilk iki ayında yüzde 41.8 arttığına dikkat çeken Muş, "Petrol fiyatları martta yüzde 70.2 artarak 130 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Avrupa doğal gaz fiyatları da yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 313 arttı" diye konuştu. Bakan Muş, mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 73.4 olurken bu orana enerji hariç bakıldığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.5 puan artışla yüzde 95'e yükseldiğinin görüldüğüne dikkati çekti.Mart ayında 1.986 firma ilk kez ihracat yaptı. Martta 47.981 firma ihracat gerçekleştirdi.20 sektör ihracatını artırdı. kimya sektörü 3 milyar dolarla sektörel bazda lider oldu.218 ülkeye ihracat yapıldı, 159 ülkeye ihracat arttı.Mart ayında 61 il ihracatını artırdı, 18 il ihracat rekoru kırdı.İhracat miktar bazında yüzde 5.9 artarak 15.7 milyon tona ulaştı.63 ülke ve bölgeye Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.9 sektör mart ayında ihracat rekoru kırdı.Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95'e yükseldi.Aralarında ABD, İsrail ve Almanya'nın da bulunduğu 33 ülkeye ihracatta rekor kırıldı.Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1.45 dolara yükseldi.MEHMET Muş, birçok üründe KDV oranının indirildiğini anımsatarak, "Ülke genelinde denetimlerimizi sıkılaştırdık. KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız. Biz vatandaşımızın hakkını hukukunu hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. Kanunlara aykırı şekilde etiket oyunlarıyla başka birtakım spekülatif hareketler yapanlara kanun çerçevesinde bedeli ağır ödetilecektir" dedi.DÜNYADA ihracat beklentilerinin düştüğü bir dönemde, Türkiye'nin mart ayında diğer ülkelerden pozitif bir şekilde ayrıştığını vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile beraber lojistik yetkinliğin daha da artacağını söyledi. 2022 hedefi olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatı geçen yıla göre her ay 2.1 milyar dolar artırmaları gerektiğini söyleyen Gülle, "Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız" dedi.