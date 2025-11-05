İhracatta çifte rekor

Kesintisiz büyümeyi 20 çeyreğe çıkarıp, işsizliği 29 aydır tek hanede tutarken, enflasyonu 47 ayın en düşük seviyesine çeken Türkiye, ihracatta da rekor kırmayı sürdürüyor. 24 milyar dolarla tarihin en yüksek ekim ayı rakamına imza atılırken, yıllık ihracatta da 270.2 milyar dolarla rekor kırıldı. Ekim ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından açıklandı.

HEDEFİN ÜSTÜNE ÇIKTIK

2025 yılının ilk 10 ayının 8'inde, mal ihracatında artış kaydedildiğini kaydeden Bakan Bolat, "Ekim ayında yıllıklandırılmış olarak hizmetler ihracatımızın yüzde 5.4 artışla 121.2 milyar dolara yükseleceğini bekliyoruz. Yıl başında ortaya koyduğumuz mal ve hizmet ihracatı hedefi olan 390 milyar dolara eylül ayında ulaşmıştık. Ekim ayında ise yıllıklandırılmış olarak toplamda 391.4 milyar dolara ulaşarak bu hedefin de üzerine çıktık" diye konuştu.

30 AYIN 17'SİNDE REKOR

2025 yılının Ocak-Ekim döneminde ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.9 oranında artışla 224.6 milyar dolara çıktığına işaret eden Bolat, "Geride bıraktığımız son 30 ayın 22'sinde mal ihracatımızı artırdık. Ekim ile birlikte son 30 ayın 17'sinde aylık mal ihracatı rekoru kırdık" değerlendirmesinde bulundu. Bolat, altın ithalatındaki dalgalanmanın etkisi ile ekim ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artarak 7.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, "Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3.8 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Toplamda 17 sektörümüz ihracatını artırırken, dokuz sektörümüz ekim ayını ekside tamamladı. Ekimde bin 85 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi" dedi.