İhracatta eğitim seferberliği

TİCARET Bakanlığı, ihracatın artırılması hedefleri kapsamında ihracatçılara yönelik eğitimlerini artırdı. Bu yıl Ankara, İstanbul ve Kocaeli illerinde fiziki eğitimler düzenlenirken, ülke genelinde ise çevrimiçi eğitimler verildi. Fiziki eğitimlere bin 790 kişi, çevrimiçi eğitimlere ise 12 bine yakın kişi olmak üzere 2024 yılının ilk yarısında eğitimlere 14 bine yakın rekor katılım gerçekleşti. 2023 yılının aynı dönemine kıyasla katılım neredeyse üç katına ulaştı. Ticaret Bakanlığı, 2011 yılından bu yana, görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor. 2011-2023 yılları arasında hem fiziki hem de çevrimiçi ortamda düzenlenen toplam 755 adet Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 77 bin 871 kişi katılım sağladı. Ayrıca bu dönemde katılımcılara "Katılım Belgesi" ve "Başarı Belgesi" verilmesi uygulamasına geçildi. 4 bin 635 katılımcı bahsi geçen eğitimler neticesinde belge almaya hak kazandı.