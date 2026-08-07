İhracatta hedef 12’den vuruldu! Türkiye 60 ülkeye 6 ayda 94 milyar dolarlık satış yaptı

Türkiye, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve yeni pazarlara açılmak amacıyla belirlediği 60 hedef ülkeye yılın ilk yarısında 94 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ülkelerle yapılan toplam ticaret hacmi ise 233,3 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ticaret Bakanlığınca yürütülen "İhracatta Hedef Ülkeler Stratejisi" ile Türkiye'nin dış satımının yalnızca mevcut pazarlarda değil, stratejik öneme sahip belirli ülkelerde de artırılması hedefleniyor.