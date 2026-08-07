İhracatta hedef 12’den vuruldu! Türkiye 60 ülkeye 6 ayda 94 milyar dolarlık satış yaptı

Türkiye, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve yeni pazarlara açılmak amacıyla belirlediği 60 hedef ülkeye yılın ilk yarısında 94 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ülkelerle yapılan toplam ticaret hacmi ise 233,3 milyar dolar oldu.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ticaret Bakanlığınca yürütülen "İhracatta Hedef Ülkeler Stratejisi" ile Türkiye'nin dış satımının yalnızca mevcut pazarlarda değil, stratejik öneme sahip belirli ülkelerde de artırılması hedefleniyor.
60 ÜLKE HEDEF PAZAR OLARAK BELİRLENDİ
Türkiye'nin ihracat pazarlarını çeşitlendirmek, yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak ve Türk ürünlerinin küresel pazarlardaki payını artırmak amacıyla hedef ülkeler belirleniyor.
Ülkelerin belirlenmesinde küresel e-ticaretteki konumu, pazara giriş koşulları, coğrafi uzaklığı ve Ticaret Bakanlığının ihracat politikaları dikkate alınıyor.
Belirlenen ülkelere ihracat yapan firmalara ise tanıtım, sipariş karşılama hizmeti, sektörel ticaret ve alım heyeti ile pazaryeri komisyon giderleri gibi çeşitli alanlarda destekler sunuluyor.
Hedef pazarlar arasında Almanya, ABD, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Suriye, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam bulunuyor.
HEDEF PAZARLARDAN 139,3 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye söz konusu 60 ülkeye ocak-haziran döneminde 94 milyar dolarlık ihracat yaptı.
Aynı dönemde bu ülkelerden yapılan ithalat 139,3 milyar dolar olurken, hedef pazarlarla toplam ticaret hacmi 233,3 milyar dolara ulaştı.
İlk yarıda en fazla ihracat yapılan hedef pazar 11,2 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 8,5 milyar dolarla ABD, 8 milyar dolarla Birleşik Krallık, 7,2 milyar dolarla İtalya ve 5,7 milyar dolarla Fransa takip etti.
ALMANYA İLE 60 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ
Türkiye'nin geçen yıl itibarıyla NATO ülkeleri içindeki en önemli ticaret ortağı olan Almanya, yatırım ve üretim açısından da öncelikli konumda bulunuyor.
Stratejik müttefiklerden Almanya ile ikili ticarette 60 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor.
İki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı yatırımlarla güçlenirken, Türk firmalarının Almanya'daki yatırımları 3 milyar dolara yaklaştı. Türk müteahhitleri ise ülkede bugüne kadar toplam değeri 2,8 milyar doları aşan 397 proje üstlendi.
ABD İLE 100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF KORUNUYOR
Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticarette 100 milyar dolarlık hedef korunuyor.
İki ülke arasında son dönemde özellikle beyaz eşya, tekstil, otomotiv, turizm, teknoloji ve nükleer gibi stratejik sektörlerde işbirliği ve üçüncü ülke ortaklıklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar öne çıkıyor.
ABD, Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat ve beşinci en büyük ithalat pazarı konumunda bulunuyor. Son dönemde Türk firmalarının ABD'de daha nitelikli, ileri teknolojiye dayalı ve uzun vadeli yatırımlara yöneldiği görülüyor.
BİRLEŞİK KRALLIK İLE STA MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkiler de mal ticareti, otomotiv, tekstil ve hazır giyim, makine, hizmetler, yatırım ve dijital ticaret alanlarında gelişmeye devam ediyor.
İki ülke arasında yürürlükte bulunan serbest ticaret anlaşmasının (STA), dijital ticaret ve yatırım başta olmak üzere yeni alanları kapsayacak şekilde modernize edilmesine yönelik müzakereler sürüyor.
İtalya ile ticari ilişkiler ise otomotivden plastiğe, makineden moda ürünlerine kadar geniş bir alana yayılıyor.
Türkiye'de faaliyet gösteren 1600'den fazla İtalyan şirketi bulunurken, bu şirketlerin ülkedeki toplam yatırımları 3,5 milyar dolara yaklaşıyor.