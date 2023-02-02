İhracatta rekora devam

Türkiye Ekonomi Modeli'nin lokomotifi olan ve 2022'nin 9 aylık dönemindeki büyümenin yarısından fazlasını karşılayan ihracatta 2023 yılı da rekorla başladı. 2022'de 254.2 milyar dolarla rekor kırılan ihracat, bu yılın ocak ayında yüzde 10.4 artarak 19.4 milyar dolara ulaştı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı rakamına imza atılırken, ocak sonu itibarıyla son 1 yıllık ihracat 256 milyar dolarla zirveye ulaştı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın 2022'de yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirdiğini belirterek, elde edilen bu başarıların arkasında Türkiye'de yakalanan siyasi istikrarın öneminin büyük olduğuna dikkat çekti.Muş, "Bu siyasi istikrar, ihracatın önünü açan politikalarla ihracatçımıza ufuk açmış ve ihracatçılarımız dünyanın geniş coğrafyalarına Türk mallarını ulaştırmıştır. Bu noktada ihracatımızın menzilini artırmak için büyük çaba harcıyoruz" dedi. Muş, ocak ayı enerji ithalatının 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 238 oranında artarak 8.8 milyar dolar düzeyine yükseldiğini ifade etti. Muş, ocak ayında toplam altın ithalatının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 733 artarak 5.1 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Muş, geçen yıl çeşitli sektörlerde yaşanan yarı iletken tedarikine ilişkin sıkıntıların hafiflemesiyle küresel otomotiv piyasasının canlanmaya başladığına dikkat çekti.TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ocak ayında 46 ilin ihracatında artış kaydedildiğini vurgulayarak, "İlk kez ihracat ailemize katılan bin 641 firmamız 81.9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz yüzde 24.2 artışla 1,56 dolara yükseldi. Suudi Arabistan'a ihracatımız 22, Kazakistan'a ihracatımız 2, İsviçre'ye ihracatımız 1,5 kat arttı. Şubat ve mart aylarında 17 ülkeye ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Bu yılı 100 ticaret heyeti ile tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.Otomotiv pazarı yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.5 oranında artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti. Böylelikle otomotiv satışlarında en yüksek ocak ayı rakamına ulaşıldı. Otomobil satışları, 2023 yılı ocak ayında geçen yıla göre yüzde 28.5 oranında artarak 37 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 49.3 artarak 13 bin 606 adet oldu. Ocakta 1.071 adet elektrikli otomobil satılarak Türkiye'de ilk kez payı yüzde 3'e yaklaştı. Hibrit araçlarla birlikte içinde elektrik motoru olan araçların oranı yüzde 14.5'i buldu.