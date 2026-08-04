İhracatta üç rekor birden kırıldı

İhracatta tarihin en yüksek temmuz rakamına imza atılırken, yıllık bazda da rekor kırıldı. Ayrıca hizmet ihracatı ile birlikte toplam da yeni bir zirveye ulaşıldı. Temmuz ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı. İhracatın temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Bolat, "Tarihteki en yüksek temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış ihracatta 278.6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Hizmetler ihracatında da tahminlerimize göre temmuz itibarıyla 122.6 milyar dolarlık bir yıllıklandırılmış ihracat gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Toplamda yıllıklandırılmış 401.1 milyar dolara yükseldi. Bu da rekor. Yani temmuzda 3 rekor rakamı elde edilmiş oldu" diye konuştu.

39 AYIN 21'İNDE REKOR KIRILDI

Bakan Bolat, yılın ikinci yarısında genelde ihracatın hızlandığını belirterek, siparişlerin ağustosun sonundan itibaren arttığını, ihracatta daha çok rekorlar kıracaklarını vurguladı. Görevde bulundukları son 39 ayın 28'inde ihracatın arttığını dile getiren Bolat, "39 ayın 21'inde hep aylık rekorlar kırdık. Bundan sonra da inşallah rekor kırmaya devam ediyoruz" dedi. Bakan Bolat, ocak-temmuz dönemi rakamlarını paylaşarak, 7 ayda ihracatın yıllık bazda yüzde 3.4 artarak 161 milyar 601 milyon dolara ulaştığını, 7 ayda ihracatın 5.3 milyar dolar arttığını söyledi. Bolat, "Temmuzda dış ticaret açığımız 7.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-temmuzda dış ticaret açığımız yüzde 8.2'lik artışla 60.5 milyar dolar oldu" dedi.

1.108 FİRMADAN İLK İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, temmuzda 19 sektörün ihracatı artarken, 7'sinde düşüş yaşandığını belirterek, "Otomotiv sektörümüz 3.6 milyar dolarla birinci, kimya sektörümüz 3 milyar dolarla ikinci oldu" dedi. Temmuzda 47 ilin ihracatını artırdığını ifade eden Gültepe, "1.108 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 166 milyon doları aştı. Parite hazirandan sonra temmuz ayında da ihracatımızı negatif etkiledi" diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİSİNDE BÜYÜME SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisi sektörünün temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.4 artışla 1.12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Görgün, ocak-temmuz döneminde de ihracatın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26.2 artış göstererek 5 milyar 787 milyon dolar olduğu, sektörün son 12 aylık ihracatının da 11.2 milyar dolar seviyesine yükseldiği bilgisini verdi.