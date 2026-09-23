İhracatta yeni pazar atağı

Küresel ticarette hızla yükselen dijitalleşme ve korumacılık dalgasına karşı, Türkiye'nin dış ticaret altyapısını güçlendirecek kapsamlı yenilikler devreye alınacak. Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde Türkiye'nin ihracat stratejisinde dijital dönüşüm ve e-ticaret atağı başlatılarak, dış temsilciliklerin altyapısının güçlendirilmesinden pazar çeşitlendirmesine kadar kapsamlı adımlar hayata geçirilecek Programda yer alan hedefler doğrultusunda, ihracatın dijital kanallarla büyütülmesi, pazar çeşitliliğinin sağlanması ve küresel lojistik ağların geliştirilmesi amaçlanıyor.

DİJİTAL TİCARET GÜÇLENECEK

Yeni OVP ile dijital ticaret ve e-ticaret yoluyla, ihracatın geliştirilmesi amacıyla yurt dışı teşkilatlarında yeni bir kapasite artırımı süreci başlatılacak. Bu kapsamda, öncelikli dış pazarlarda yer alan ticaret temsilciliklerinde dijital ticaret alanındaki kurumsal ve teknik kapasite artırılacak. Temsilcilikler kanalıyla, Türk ihracatçılarının küresel ölçekteki çevrim içi pazar yerlerine erişimi kolaylaştırılacak. İhracatçı firmalara, hedef ülkelerdeki e-ticaret mevzuatı, tüketici politikaları ve düzenleyici çerçevelere ilişkin doğrudan bilgi ve yönlendirme sağlanacak, karşılaşılan dijital ticaret engellerinin kaldırılması için ticaret diplomasisi yürütülecek.

ORTAKLIKLAR YAPILACAK

Küresel tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma ve ayrışma eğilimlerine karşı, pazar çeşitliliğini artıracak ticaret diplomasisi araçları daha etkin kullanılacak. Bu çerçevede, Uzak Ülkeler Stratejisi ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere ihracatı geliştirme stratejisi başta olmak üzere, pazar çeşitlendirme politikaları kararlılıkla sürdürülecek, komşu, yakın ve dost ülkelerle ikili ve bölgesel işbirlikleri derinleştirilecek. Afrika ülkeleriyle ikili ekonomik işbirliklerinin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin büyütülmesi amacıyla uzun vadeli stratejik ortaklık modelleri hayata geçirilecek. Orta Asya ülkeleri ve Türk dünyası ile başta enerji ve bağlantısallık olmak üzere, ticari ilişkiler ileri seviyeye taşınacak.

TİCARET İSTİHBARATI YAPILACAK

Ülke, sektör ve ürün bazında ticaret engelleri ile pazar fırsatlarının önceden tespiti için erken uyarı ve ticaret istihbaratı mekanizmaları güçlendirilecek. Akredite helal belgelerinin ülkeler arasında karşılıklı tanınmasına yönelik uluslararası sistem kurulacak, helal belgeli ürün ve hizmet ticaretindeki teknik engeller akreditasyon, eğitim ve tanıtım çalışmalarıyla azaltılacak. İhracatçıların finansman maliyetlerini düşürmek amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) kefalet mekanizması etkinleştirilecek, Türk Eximbank destekleri yüksek teknolojili, katma değerli, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı ihracata öncelik verecek şekilde yeniden yapılandırılacak.

MARKALAŞMAYA ÖZEL ÖNEM

Program döneminde mal ihracatının yanı sıra, hizmet ihracatının ve Türk markalarının küresel bilinirliğinin artırılması da hedefleniyor. Bu doğrultuda, bilişim, lojistik, sağlık ve spor turizmi, danışmanlık, dijital aracılık, fuarcılık, gastronomi, kültürel ve kreatif endüstriler ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörleri yüksek katma değerli ihracata yönlendirilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör