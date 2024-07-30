İhracatta yeşil dönüşüme destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihracatçı firmalara yol göstermeyi hedeflediklerini belirterek, "Şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmet giderleri 5 yıl süresince, yüzde 50 oranında desteklenmek kaydıyla, toplamda 10 milyon liraya kadar Bakanlığımızca desteklenecek" dedi. Bolat, Bakanlıkta gerçekleştirilen "Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı"nda, ihracatı geçen yıl 255.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkardıklarını, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği düzenlemesi çerçevesinde, karşılıklı ticaretin 2023'te 211 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Bolat, "Geçen yıl toplam dış ticaret kompozisyonunun ihracat ayağının yüzde 41'ini AB'ye ihracat, ithalat ayağının yüzde 30'unu ise AB'den yapılan ithalatlar oluşturdu. Türkiye'ye 2002'den bu yılın mayıs ayına kadar 267.1 miyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi, bunun da 110.2 milyar dolarlık kısmı AB kaynaklı" diye konuştu.Bakan Bolat, Gümrük Birliği'yle sağlanan ekonomik entegrasyonun daha ileriye taşınması ve uluslararası ticaret düzeninde iklim değişikliği ile mücadele politikalarının olası etkilerine adaptasyonu sağlayacak bir yol haritası belirlenmesi amacıyla Yeşil Mutabakat Eylem Planı oluşturulduğunu söyledi. AB tarafından "Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması" kapsamında belirlenen sektörlerin demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ile tekstil ve giyim olduğunu belirten Bolat, bunların yeşil dönüşüm sürecinden en hızlı ve fazla etkilenen sektörler olduğunu ifade etti. Bolat, söz konusu sektörlerin sınırda karbon düzenlemesine hızlı şekilde adaptasyonlarının sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Bu 6 sektörden yaptığımız ihracatımızın, AB'ye yaptığımız toplam ihracattaki payı yüzde 49 yani yarısı mertebesindedir" ifadesini kullandı. Farkındalığın artırılması ve sürece ilişkin yol haritasının oluşturulması açısından kapsamlı bir destek sağlanmasının önemine dikkati çeken Bolat, döngüsel ekonomiye geçiş kapsamında yürürlüğe girecek olan eko-tasarım kuralları gibi mevzuat değişikliklerinin de AB'ye gerçekleştirilen ihracatı doğrudan etkileyeceğini belirtti.Bolat, dijital ürün pasaportu düzenlenmesinin AB pazarına giriş için bir kural haline geleceğini, bu tür uygulamaların şirketlerin dijital dönü- şümünü zorunlu kıldığını söylediİhracatın sürdürülebilirliği için "Responsible/Sorumluluk Programı" ile ihracatçıları desteklediklerini anlatan Bolat, şunları kaydetti: "Program adı altında uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile hedefimiz, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihracatçı firmalarımıza yol göstermektir. Kurumsal açıdan yeşil ve dijital dönüşüme uyumlarını sağlamak ve bu anlamda ihracatın da sürdürülebilirliğini mümkün kılmaktır. Responsible/ Sorumluluk Programı adı altında şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmet giderleri, 5 yıl süresince, yüzde 50 oranında desteklenmek kaydıyla, toplamda 10 milyon liraya kadar Bakanlığımızca desteklenecektir." Bolat, "responsible.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek portalda da ön değerlendirme seti bulunduğunu söyledi.Birinci aşamayı oluşturan Faz 1'de, sektör bazında belirlenen sürdürülebilirlik kriterleri ve parametreleri çerçevesinde firmanın mevcut durum analizi gerçekleştirilecek.İkinci aşamada sürdürülebilirlik yol haritasının proje bazında uygulamaya geçirilmesine yönelik teknik ve finansal fizibilite danışmanlığı desteklenecek.Teknik ve finansal fizibilitesi hazırlanan proje Responsible portalından İGE Kefalet Portalı'na yönlendirilecek.Şirketler projeyi hayata geçirecek finansman talebini, portal üzerinden bankacılık sektörüne iletebilecek.Son aşamada ise hayata geçen projelerin izleme ve doğrulama danışmanlığı desteklenecek, ihracatın ve ihracatçının kat ettiği yol takip edilecek.Bakan Bolat, "Responsible/Sorumluluk Programı" kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve sivil toplum kuruluşlarıyla sanayicilerin katılacağı eğitim programlarını başlatacaklarını ifade etti. Bakan Bolat, dijitalleşme, Avrupa Birliği'nin (AB) yeşil mutabakat programı, sınırda karbon düzenlemesi gibi küresel ekonominin geleceğiyle uyumluluğu ve ihracatın sürdürülebilirliğini esas alan uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. Söz konusu programla ihracatçıları yeşil ve dijital dönüşüm sürecine hazırlama ve destekleme noktasında yeni bir adım daha attıklarını belirten Bolat, "Böylece imalat sanayimizi ve ihracatçılarımızı bir üst lige yükseltme hedefimizi gerçekleştireceğiz" dedi.