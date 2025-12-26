III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi! Turkuvaz Medya ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor

Sürdürülebilirlik alanında Türkiye'nin en kapsamlı buluşmalarından biri olmaya hazırlanan III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.



Zirve, sürdürülebilir kalkınma, iklim kriziyle mücadele ve yeşil dönüşüm başlıklarında karar verici aktörleri aynı platformda buluşturmayı hedefliyor.

Gün boyu sürecek zirvede; kamu politikalarından yerel yönetim uygulamalarına, ticaretin dönüşümünden tüketici davranışlarına, finansal sorumluluktan yapay zekâ temelli çözümlere kadar sürdürülebilirliğin tüm boyutları, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

AÇILIŞTA KÜRESEL PERSPEKTİF: 2026 VE ÖTESİ

Zirvenin açılışı, Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler'in konuşmasıyla başlayacak. Ardından UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, "Sürdürülebilirlikte 2026 ve Ötesi: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı konuşmasıyla küresel sürdürülebilirlik ajandasına dair öngörülerini paylaşacak.

YEŞİL KALKINMA, ŞEHİRLER VE YEREL DÖNÜŞÜM

Zirvenin ilk oturumunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Yerelden Küresele Yeşil Kalkınma Modeli: Üreten ve Dönüşen Şehirler" başlıklı konuşmasıyla, şehirlerin sürdürülebilir dönüşümde üstlendiği rolü değerlendirecek.

SIFIR ATIK, DÖNGÜSEL EKONOMİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

Zirvede döngüsel ekonomi ve atık yönetimi başlığı, özel oturumlarla ele alınacak. Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samed Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının döngüsel ekonomiye evrilmesini değerlendirirken; Atma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy, "Atma Hareketi" çerçevesinde toplumsal farkındalık ve davranış dönüşümüne odaklanacak.

Atık yönetiminin geleceği ise Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk'ün özel oturumunda ele alınacak.

TİCARET, TÜKETİCİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜM

"Üretimin ve Ticaretin Dönüşümü" başlıklı panelde, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Esra Yüksel Acı moderatörlüğünde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ece Dinsel ve T.C. Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Ticaret Uzmanı Ekrem Ozan Bahçeci regülasyonlar ve yeşil uyum süreçlerini aktaracak.

"Yeşil Tüketici Davranışının Kodları" başlıklı oturumda ise Awen For Us Kurucusu ve Sosyal Fayda Danışmanı Dr. Aylin Löle moderatörlüğünde FutureBright Research Genel Müdürü Karolin Kuyumcu, tüketici trendlerine ilişkin güncel içgörüleri paylaşacak.

İKLİM POLİTİKALARI, YÖNETİŞİM VE FİNANSAL SORUMLULUK

Öğleden sonraki oturumlarda iklim politikaları ve kurumsal sorumluluk başlığı öne çıkacak. SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Türkiye'nin yeşil dönüşüm yol haritası konuşulacak.

"Yönetişim ve Finansal Sorumlulukla Etki Yaratmak" başlıklı panelde ise Hülya Güler moderatörlüğünde, Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye Danışma Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Avcı, ÇYS, finans ve yönetişim ilişkisini ele alacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERLERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Halkbank, Rams, Türk Telekom, Ziraat Bankası platin sponsorluğunda, Borsa İstanbul, Cengiz Holding, Türk Hava Yolları, Vakıf Leasing gold sponsorluğunda, Duja Hotels, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Getir destek sponsorluğunda düzenlenen ve yaka sponsoru Trendyol olan zirve kapsamında ayrıca, sürdürülebilirlik alanında fark yaratan kişi ve kurumların onurlandırılacağı III. Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri de düzenlenecek.