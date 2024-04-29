İKB’den 6.3 milyar $ finansman

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu'nun, 2024- 2026 dönemini düzenleyen Ülke Stratejisi kapsamında Türkiye'deki projelere 6.3 milyar dolarlık finansman sağlayacağını söyledi. Bakan Şimşek, "Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programı sayesinde Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor" dedi. Şimşek, strateji kapsamındaki çerçeve programı, İKB Başkanı Muhammed Sulaiman Al-Jasser ile imzaladıklarını ifade ederek, şunları anlattı: "Strateji kapsamında sağlanacak finansman eğitim, sağlık, ulaştırma, finans, tarım, sanayi, enerji, altyapı gibi birçok sektördeki faaliyetin desteklenmesi amacıyla kullanılacak." Şimşek, İKB'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'ye 12.9 milyar dolar finansman sağladığını söyledi.