İki dev projede tarihi adım

Ankara-Kırıkkale Delice ve Antalya- Alanya Otoyolları Yapım Protokolü dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, söz konusu projelerin Türkiye'nin geleceğine yön vereceğini söyledi. Uraloğlu, "Ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalaması için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Otoyolların 2028'de bitirilmesine çalışılaca, en geç 2029'da hizmete açılmış olacak.Türkiye Yüzyılı'na doğru ilerlerken ekonomide hedeflerin yakalanması için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun 101 kilometresini ana gövde, 19 kilometresini ise bağlantı yolu olmak üzere toplam 120 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini belirtti. Proje kapsamında Ankara Çevre Yolu, İmar Yolu, Elmadağ, Kırıkkale Batı, Kırıkkale Güney, Kırıkkale Doğu ve Yozgat Ayrım Kavşağı olmak üzere 7 adet kavşak, toplam uzunlukları 3 bin 656 metre olan 4 adet tünel, 3 bin 652 metrelik 8 adet viyadük ve 3 adet otoyol hizmet tesisi inşa edilecek.Uraloğlu, proje güzergahına ilişkin "Kırıkkale'nin güneyinden ilerleyerek Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat Devlet Yolu'na bağlanarak sonlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuz Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Karadeniz'e erişim sağlayan karayolu koridorları arasında önemli bir köprü özelliği de taşıyor" dedi.Yeni otoyol ile 43 ile ulaşılacağına dikkat çeken Uraloğlu, "Kırıkkale'nin Yozgat- Sivas üzerinden Doğu'ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya uzanan yolların kavşak noktasında yer alması bakımından proje, 43 il için batıya açılan kapıdır" dedi. Projeyle trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla zamandan 2.8 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere toplam 3.3 milyar lira tasarruf edileceğini belirtti.Antalya-Alanya Otoyolu'nun da 84 kilometresinin ana gövde ve 38 kilometresinin bağlantı yolu olmak üzere 122 kilometre uzunluğunda projelendirildiği bilgisini veren Uraloğlu, "Burada, Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Anlaya Batı olmak üzere 7 kavşak, toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel, 7 bin 30 metrelik 19 adet viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisi de inşa edilecek" dedi. Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla zamandan 6 milyar, akaryakıttan 600 milyon olmak üzere yıllık toplam 6.6 milyar lira tasarruf edilecek.